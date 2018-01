(VIDEO) H&M-OV GAF UZNEMIRIO GRAĐANE: Prosvjednici mahnito uništili nekoliko trgovina!

Fotografije demoliranih trgovina šire se putem Twittera. Osim njih mogu se pronaći i videozapisi u kojima se vidi uništavanje trgovina

Reklama švedskog H&M-a bjavljena prošlog tjedna, a na kojoj afroamerički dječak nosi majicu s natpisom “Najcool majmun u džungli” naljutila je mnogobrojne. U nekoliko trgovina u Južnoj Africi napravljen je ogroman nered. Naime, aktivisti su upali u trgovine demolirali ih. Odjeća je uništena, police razrušene, a ostatak trgovine porazbijan.

Ispred trgovina su se okupljali članovi “Boraca za ekonomsku slobodu” i prosvjedovali. Do nereda je došlo u najmanje četiri poslovnice H&M-a. Na mjestu događaja je intervenirala i policija koje je prosvjednike smirivala gumenim mecima.

Unastoč tome što se H&M ispričao kupcima i povukao fotografiju sa stranice, neke to nije smirilo. Majka dječaka na fotografiji je pozvala ljude da se ne uzbuđuju previše zbog propusta H&M-a.

Fotografije demoliranih trgovina šire se putem Twittera. Osim njih mogu se pronaći i videozapisi u kojima se vidi uništavanje trgovina.

#EFF protesters have shut down #H &M in Canal Walk Cape Town because they are furious over the company’s #coolestmonkeyinthejungle t-shirt modelled on a black child. @TeamNews24 pic.twitter.com/NfwLC9pKiw

[IMPORTANT NOTICE]: All the stores of that racist retailer @hmsouthafrica are CLOSED. Racism must fall and we will never tip toe around racists. pic.twitter.com/eqmw885k6X

— Floyd Shivambu (@FloydShivambu) 13 January 2018