(FOTO) Srbin izumio grudnjak koji čini ČUDO?

Autor: dnevno.hr

Na ideju je došao kada je promatrao svoju djevojku koja nije bila zadovoljna veličinom svojih grudi

Milan Milić iz Lazarevca u Srbiji izumio je grudnjak koji za koji tvrdi da trajno povećava grudi i to nakon samo tjedan dana nošenja. Kaže da njegov grudnjak potiče cirkulaciju u grudima i tako ih poveća za jednu veličinu, a obujam je veći za tri do četiri centimetara. Primjerice, ako je žena nosila košaricu B, nosit će C. Osim toga, grudi postaju čvršće, piše 24sata.

Na ideju je došao kada je promatrao svoju djevojku koja nije bila zadovoljna veličinom svojih grudi, a nije željela pod nož. Istraživao je čak dvije godine i pronašao rješenje.

Navodno je to je prirodni proces koji povećava cirkulaciju krvi koja hrani grudi, a grudnjak je prošao 14 testiranja na ženama diljem svijeta.

”Preporuka je nositi E-bra najmanje tri puta na dan po pet minuta, i tako tjedan dana. Grudnjak je dostupan u različitim bojama i veličinama” objasnio je Milić, a prenosijela su 24sata.

Inače, E-bra prototip je prva testirala upravo njegova djevojka Jelena i bila je presretna kada su joj se grudi povećale.

Iz 24sata zamolili su doktora Nikolu Milojevića za komentar, a on je ovaj ”revolucionarni” izum ”pokopao”.

”Ne, nije moguće stvarno povećati grudi na ovaj način. To nije ništa novo i riječ je o konceptu koji se pojavio još prije 10 godina pod nazivom Brava te je brzo napušten. Stvara kratkotrajan učinak jer zapravo grudi nateknu te otprilike toliko i traje efekt”, tvrdi dr. Milojević.