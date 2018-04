Splićanka neobičnom molbom za posao zapalila internet: ‘Radnik san za poželit’

Autor: dnevno.hr

Ponekad potraga za poslom zna biti devastirajuće naporna. U moru nezaposlenih, ali i onih koji nekako uspiju dobiti posao koji su željeli u određenim firmama, potrebno je istaknuti se. Ali istaknuti se na način da će se o vama pričati i više nego što ste mislili.

Naime, 29-godišnja Splićanka Ana Bilen na svom Facebook profilu je objavila zaista originalnu molbu za posao koja se brzo proširila društvenim mrežama.

“Dosadilo mi je pisanje standardnih molbi jer mi dosad nisu donile poslove koje sam tila. Pa sad pišem onako iz srca i ono šta stvarno želin napisat, a ne samo zadovoljit formu molbe za posa. Upravo iz tog razloga ću pisat onako kako mi dođe, odnosno u dijalektu, šta ne znači da san nepismena, znan ja sve to napisat i na tečnom književnom”, navela je Ana u početku ove duhovite molbe.

Potencijalnim poslodavcima je nakon toga predstavila sebe i svoje poglede na svijet.

“Dakle ovako, ko sam ja? Ja sam žena od skoro 29 godina. Majka sam dvoje dice od 9 i 5 godina. Da, dobro ste pročitali, 9 i 5. Tako je! Postala sam mama sa nepunih 20 godina. Isto tako sam u 2. misecu ove godine proslavila 9. godišnjicu braka. Da, sa 19 ipo san se udala! Sa 19 godina sam odselila iz obiteljskog doma u Splitu i išla živit u Klanu. Da van odma odgovorim na pitanja koja Vam se sada vrte po glavi. Odgovor na prvo pitanje: Klana je jedno malo misto pokraj Rijeke (tako to vole reći mještani Klane ali ubiti je to jedno malo misto Bogu iza nogu koje je bliže Sloveniji nego Rijeci).

Odgovor na drugo pitanje: da navikla sam se živit u Klani (na sve se čovik navikne). Odgovor na treće pitanje: zato jer volin svog Čovika i išla bi s njin na kraj svita. Zašto znan koja pitanja van se vrte po glavi? Ne zato jer san prepametna nego zato jer na ta pitanje već 10 godina odgovaran. E sad zašto van ja sve ovo pišen? Zato jer van sve ovo govori o meni ko osobi i radniku više nego šta bi van rekla tri fakulteta (da san ih završila)”, piše Ana dalje.

Duhovita Splićanka navodi timski rad i radišnost kao svoje glavne kvalitete te je objasnila zašto ih smatra najbitnijima.

“Ja mislin da je poslodavcu najbitnije da je njegov zaposlenik radišan i da je timski igrač. Zašto? Zato jer mogu ja imat tri fakulteta (a neman ih) al ako neman volje za radit đabe mom poslodavcu ta moja tri fakulteta. Ista stvar i sa iskustvon. To šta san negdi radila 10 godina ne znači da san dobar radnik, niti znači da znan radit. Možda san uhljeb. ALI, ako iman volje radit, sve ću naučit, pa čak i ono šta nema nikakve veze s mojin obrazovanjen.

Radišna.

Do 19-e godine nisan nikad ni jaje pofrigala, ma ni plin upalila ako malo bolje razmislin (znan da mi ovo mi ne ide u prilog zato čitaj dalje). Imala san moju nonu koja je sve radila za brata i mene (iman je i dalje, živa je al u Splitu). Da nisan radišna nema šanse da bi otišla 400 km od doma di mi je sve bilo servirano ko princezi. Sama san sve naučila, i kuhat i prat i brinit se za malo dite.

Timski igrač.

S 19 ipo san se udala i još san u braku, i to sretnom. Točka. Pametnom dosta. I da, živin sa svekrvom već deset godina i slažemo se fenomenalno. Ako to ne govori da san timski igrač ne znan šta govori”, navodi

Smatra se upornom i borbenom, te je otkrila kako ju je tome poučilo teško životno iskustvo.

“Ne znan koliko poslodavci žele borbene radnike ali eto ja to smatran kvaliteton. Zašto mislin da san borbena? Ne mislin, znan. Jer san sa 15 saznala da iman tumor i sa 15 san ga izlječila. Kemoterapije, zračenja, sve san odradila. Svaki dan nakon zračenja san išla u školu, a nisan morala, mogla san i doma ležat, imala san potpuno pravo na to. Kad san prije 7 godina išla na redovite pregleda i povela sa sobon moju tada dvogodišnju kćer doktor me je pita da čije mi je to dite? Kažen ja moje. A kaže on meni: Vaše nije sigurno jer vi ne možete imati djecu! Top izjava. Reć ženi da dite nije njezino. Ko da mogu zaboravit da san rađala! Zašto san van ovo napisala? Zato da van pokažen da ja mogu i ono šta se ne može”, poručila je.

Ana je na kraju svoje objave ostavila podatke kako bi joj se potencijalni poslodavci mogli javiti.

“Eto! Ako ja nisan radnik za poželit ja ne znan ko je. Mlada, sposobna, pametna, već rodila dvoje i ne misli više, jedva čeka radit jer je već neko vrime kućanica, ma ono… ZA POŽELIT! Pa eto onaj ko me poželi (ko radnika) nek se javi na moj mail [email protected]

Naravno uz molbu šaljen i životopis u kojem ćete vidit di san i šta san radila. A vidit ćete u njemu i moju sliku, da znate kako izgleda taj vanzemaljac koji se slaže sa svojon svekrvon”, zaključila je ona.