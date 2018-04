S NOGU – Urnebesni stand up Pedje Bajovića nakon dugo vremena ponovno u Zagrebu!

Autor: dnevno.hr

Pedja Bajović, jedan od naših najpoznatijih stand up komičara najavljuje izvedbu svog showa S NOGU, u petak 27. travnja, u zagrebačkom Jazz & Cabaret klubu Kontesa, s početkom u 20 sati. Samo od početka godine ovaj naš komičar sa svojim je nastupima obišao gradove poput Pariza, Bruxellesa, Kölna, Praga i Beča, kao i regionalne destinacije kao što su Ljubljana, Skoplje, Beograd ili Sarajevo. Upravo zato ga i nema često u Zagrebu, a predstojeća izvedba je sjajna prilika da ponovno uživate u hit predstavi S NOGU.

S NOGU je prva je cjelovečernja tematska solo predstava Pedje Bajovića, a nastala je 2011. godine za potrebe turneje koja je tada obuhvatila Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru. U međuvremenu je predstava posjetila i Makedoniju i Kosovo, ali i SAD, Kanadu, Australiju, skandinavske zemlje, Veliku Britaniju, Francusku, Češku, Španjolku, Njemačku, Švicarsku, Austriju itd.

Ovo je svojevrsni povratak predstave S NOGU u Zagreb, odakle je i krenula u Europu i svijet, a originalni Pedja Bajović u njoj postavlja zanimljiva pitanja:

– Je li Zagreb Istok na zapadu ili Zapad na istoku?

– ‘Ko je blesaviji, Amerikanci ili Englezi…ili Japanci? Ili mi.

– Koja je razlika između Bosanke i Hercegovca u krevetu ili u novčaniku?

– Zašto riječ ‘čimbenik’ zbunjuje Srbina?

– Što se zapravo dogodi kada Hrvati “po…izde” na Slovence?

– Jesu li Kosovari muzikalniji od ostalih i zašto Crnogorac još ne spava…?

– A, gdje je nestalo makedonsko devojče…?

“Još više pitanja i još manje odgovora dobit ćete u ovom druženju sa mnom u trajanju od skoro dva sata. Uz sve to ćemo dodati malo politike, i ono malo tzv. domaće ekonomije, ponešto estrade i (nikada dovoljno!) seksa… i imate – S NOGU” ističe Bajović, koji je jedan je od pokretača scene stand up komedije u ovom dijelu Europe. U svojoj karijeri, koja je započela 2005. godine, obišao je više od dvadeset zemalja svijeta te stotine gradova. Za svoj rad je 2014. godine na manifestaciji Adria Comedy Awards u Skopju, dobio i priznanje za najboljeg veterana. Pored toga, prvi je regionalni stand up komičar koji je nastupio na jednom međunarodnom takmičenju – Seattle International Comedy Competition 2012., a 2016. godine ušao je i u završnicu svjetskog takmičenja The Funniest Person in the World u Helsinkiju. Njegovi nastupi na engleskom jeziku još uvijek nalaze svoje mjesto u programu televizijskog kanala Comedy Central Extra.

Ulaznice za show S NOGU po cijeni od 60,00kn mogu se kupiti online putem portala www.ulaznice.hr, na blagajni Kazališta Komedija (Oktogon, Ilica 5: ponedjeljak – petak od 8 – 17h), na blagajni Kazališta Komedija (Kaptol 9) i na blagajni na ulazu u Kontesu.

Više o Pedji Bajoviću potražite na: http://www.pedjabajovic.com/