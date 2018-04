PRAVA LJETNA POSLASTICA: U Zadru izložba radova Andyja Warhola

Enter into my life – Andy Warhol

U Kneževoj palači u Zadru od 15. lipnja do 15. rujna bit će izloženo pedeset radova, većinom sitotisaka, crteža, memorabilija i filmskih uradaka Andyja Warhola, najavljeno je u četvrtak na konferenciji za novinare u Kneževoj palači u Zadru.

Izložba je plod suradnje zadarskoga Narodnog muzeja, Rebel kolektiva iz Rovinja, Andy Warhol Muzeja moderne umjetnosti iz Medzilaborca u Slovačkoj te Andy Warhol Foundation for Visual Art iz New Yorka. Projekt nosi naziv “Enter into my life – Andy Warhol”.

Kustosica izložbe Nataša Bošnjaković iz Rebel kolektiva rekla je da je ta izložba drukčija od predstavljanja Warhola u svjetskoj javnosti jer “projekt nudi intimniju perspektivu s blagim zaokretom prema etnološko-antropološkom pristupu pa ćemo, osim općih mjesta Warholove pop-umjetnosti, dobiti uvid u njegov unutarnji, obiteljski, čak i religijski život”.

Andy Warhol Museum of Modern Art iz Medzilaborca u Slovačkoj osnovan je 1991. u rodnome mjestu Warholovih roditelja, a čuva 160 njegovih radova, većinom crteža, sitotisaka i memorabilija te radove umjetnikova brata Paula i nećaka Jamesa Warhola.

Izložbu će obogatiti i popratni program: edukativne radionice za djecu i odrasle na kojima će, uz muzejske pedagoge, profesore zadarske grafičke škole te ostale stručnjake, polaznici učiti osnove montaže promotivnog filma, dizajna, oglašavanja, grafike, obrade fotografije i pismenosti na društvenim mrežama.

Dio popratnog programa bit će i večeri Studio 54 na kojima će mladi glumci iz zadarske Udruge za kulturu i umjetnost “Drama Plus” u kostimima popularnih warholovskih likova izvoditi pripremljenu koreografiju uz glazbu Studija 54.

Najnoviji zadarski izložbeni projekt stajat će više od milijun kuna, ulaznice će se prodavati po cijeni od 80 kuna, a organizatori očekuju da će Warholova djela pogledati između 15 i 20 tisuća ljudi.