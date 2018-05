PONOVLJEN LEGENDARNI EKSPERIMENT Provjerite jeste li psihički bolesnik ako glasate za HDZ ili SDP

Čuveni Milgramov eksperiment koji je utvrdio da pokoravanje autoritetu i bespogovorni posluh uzrokuju i nestanak osjećaja odgovornosti rekonstruiran je nakon 55 godina.

Stanley Milgram čuveni je psiholog sa Sveučilišta Yale i 1961. proveo je legendarni test u kojem je nasumične i prosječne građane podvrgnuo situaciji pokoravanja ili opiranja autoritetu u izlaganju priziva savjesti.

Bespogovorno slušate autoritet?

Glumac je igrao ulogu učenika koji bi od subjekta u ulozi učitelja dobivao strujni udar za svaku grešku u kombinacijama riječi. Strujnog udara nije bilo, a subjekt nije upoznat da učenici glume. Sa strane bi autoritet promatrao situaciju te je unatoč jecajima učenika tjerao subjekta da nastavi s radom uz autoritativne rečenice. Naravno, gotovo 70% subjekata ustrajalo je s kažnjavanjem do najviših i fiktivnih 450 volti. Poljski socijalni psiholog Tomasz Grzyb odlučio se ponoviti eksperiment u Poljskoj nakon 55 godina, a rezultati su bili sljedeći – 90% subjekata pritisnulo je maksimalni deseti gumb za kažnjavanje, a zanimljivo je da su muškarci bili nešto nježniji prema ženama. Je li u pitanju ljudska priroda ili kondicioniranje, ostaje za utvrditi no ono što je dokazano je da su rezultati isti.

Paralelno uz ovaj fenomen dolazi i DKE (Dunning-Krugerov Efekt) koji s psihijatrijske strane promatra fenomen tzv. ‘negativne selekcije’. Nakon Platonovih vizija o filozofima vladarima, termin meritokracija stvorio je britanski sociolog Michael Young u djelu ‘Uspon meritokracije’ (‘The Rise of the Meritocracy’, 1958.), a obrazlaže ga formulom IQ + uloženi napor = vrijednost. Sa stanovišta prakse u društvenom i političkom poretku ta teza najčešće prerasta u podobnost + uloženi napor unutar (interesne) skupine = vrijednost. Samim time sustav postaje negativno selektiran i antimeritokratski u svojoj srži, klijentelistički i nepotistički, no zadržava taj meritokratski temelj zasluge kao osnovnu vrijednost. David Dunning i Justin Kruger uhvatili su se upravo tog aspekta i 1999. pokrenuli čitav niz eksperimenata na Sveučilištu Cornell i baznoj katedri za psihologiju.

Fenomen negativne selekcije

Referentna točka bio im je stanoviti McArthur Wheeler, pljačkaš banaka koji je bez ikakve maske oružano otuđio novac u dvima prepadima. Ono što je privuklo njihovu pozornost je tvrdnja da je na lice stavljao sok od limuna jer je imao uvjerenje kako isti služi kao nevidljiva tinta. Prilično bizarno, no odličan okvir za znanstvenu studiju o neobjektivnoj ili posve promašenoj procjeni vlastitih nastupa i mogućnosti – povezanih izravno s netočnom procjenom vlastite kompetencije.

Početne pretpostavke su tako sljedeće:

1. Odbijanje prepoznavanja vlastitih manjkavosti i nedostataka vještine

2. Odbijanje prepoznavanja opsega vlastitih neadekvatnosti

3. Pogrešno mjerenje tuđih sposobnosti i vještina

4. Priznavanje vlastitih nemogućnosti tek nakon podvrgavanja treningu i testiranju uz ‘crno na bijelo’ rezultate

Rezultat testiranja na sveučilištu bio je sličan ovoj Wheelerovoj vrlini/mani – najlošiji u testiranjima mislili su da su bolji od 60% ostalih polaznika testa. Ono što je zanimljivo je da europske studije pokazuju kako je efekt u razvijenim državama baziranim na socijalnoj državi, jasnim nacionalnim strategijama i indiferentnosti srednje klase prema politici niži dok je u državama u kojima su poput SAD-a političari najveće zvijezde, a interesne skupine upravljaju svim porama društva taj efekt isti kao i preko Atlantika. Amerikanci i ‘amerofili’ u Europi namjerno povećavaju svoju vrijednost lažiranim životopisima, pretjeranim ‘hypeom’ i PR-om misleći da je ta istaknuta samodopadnost i ambicija ključna stvar za napredak – nauštrb stvarne kvalitete i vrednovanog rada. Sustav to tako i procesuira, pa u tim državama izostaje mjerenje evaluacije i efektivnosti rada ili produktivnosti grupe. Interesantno, u azijskim državama DKE izostaje i javlja se posve suprotan problem – tzv. ‘obrnuta slika’ koja Azijate dovodi do neobjektivnog podcjenjivanja vlastitih mogućnosti i pretjerane skromnosti – čime se daleko više usavršavaju i nastoje poboljšati, a sustav je pak prisiljen napraviti evaluaciju njihovog rada.

Cijela priča vrlo brzo je dobila psihijatrijske konture i izraze pa je tako DKE danas definiran kao ‘kognitivna sklonost neukih ili neobučenih osoba ka donošenju neadekvatnih odluka ili netočnih zaključaka baziranih na neprepoznavanju vlastite inkompetencije’. Takve osobe zbog odlučnosti, narcisoidnosti i ambicioznosti često preuzimaju ključne pozicije u interesnih skupinama, najčešće političkim, te na temelju prepoznavanja sličnih obrazaca i dijagnoza – sebi iste plasiraju na pozicije društvene i političke moći. Kompleks više vrijednosti i iluzija superiornosti stvaraju negativnu selekciju koja je sama po sebi sve prihvaćenija jer ne iziskuje na početku spomenutu meritokratsku jednadžbu inteligencije i truda ka stjecanju vještina i znanja, kao ni posjedovanje kritičkog razmišljanja, odnosno razmišljanja uopće.