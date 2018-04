Polarni san Davora Rostuhara u rasprodanom Lisinskom

Pred prepunom dvoranom Lisinski, Davor Rostuhar je jučer održao inspirativno multimedijalno predavanje koje je publika prihvatila s oduševljenjem, prekidala čestim i dugim pljeskom i nagradila stajaćim ovacijama na kraju. Novi termin predavanja u Lisinskom je 6.6.2018.!

Jedinstven i originalan projekt „Polarni san“ trajao je tri godine i rezultirao uspješno odrađenom prvom hrvatskom ekspedicijom na Južni pol, a kruna projekta su Rostuharova sedma knjiga i prvi dokumentarni film. Glavna tema i glavni razlog Rostuharovog projekta bilo je istraživanje „Što čovjek mora napraviti da bi ostvario svoj san?“

Kako bi pronašao najbolji odgovor na to pitanje, 35-godišnji Davor Rostuhar se upustio u veliki izazov, u veliko istraživanje koje ga je odvelo sve do samog kraja svijeta. Postao je prvi Hrvat i 26 čovjek u povijesti koji je od obale Antarktike do Južnog pola stigao „solo, unsupported i unassisted“ . To znači da je 1163 kilometra dug put prevalio sam i to pješice na skijama pri čemu nije koristio vanjsku energiju vjetra, životinja ili motora. Sve što mu je trebalo za 47 dana koliko je ekspedicija trajala, vukao je sa sobom u sanjkama teškim u startu 137 kg.

Rostuhar se za ekspediciju pripremao tri godine. Tijekom priprema učio je od posljednjih tradicionalnih naroda koji žive na krajnjem sjeveru planeta, Inuita na sjeveru Grenlanda i Neneca na sjeveru Sibira a u Norveškoj je učio i od najboljih živućih polarnih istraživača. Da bi uspio ostvariti taj posljednji klasični ekspedicijski izazov koji Hrvati nisu napravili, prikupio je podršku više od tisuću dobrih ljudi koje je nazvao svojim „Plemenom sanjara“ u jednoj od najuspješnijih crowdfunding kampanji u Hrvatskoj.

Od kad se vratio u Hrvatsku krajem siječnja 2018. godine, potpuno se posvetio pisanju svoje sedme knjige i pripremanju multimedijalnog predavanja, a zajedno s režiserom i prijateljem Đurom Gavranom, od videozapisa nastalih na putovanju napravio je svoj prvi dokumentarni film. Knjiga i film bili su premijerno prikazani sinoć u Velikoj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u 20h. Potražnja za tim nesvakidašnjim događanjem bila je tolika da je 1800 mjesta u Lisinskom rasprodano mjesec dana uoči predavanja, pa je organiziran još jedan termin predavanja u Lisinskom, i to 6. lipnja, a ulaznice su već u prodaji.

S predavanjem u Lisinskom počela je i turneja po cijeloj Hrvatskoj, kojom će do jeseni 2018 Davor Rostuhar obići svoje pleme sanjara u stotinjak gradova Hrvatske i susjedstva i s njima podijeliti svoja iskustva s najudaljenijeg, najekstremnijeg i najhladnijeg kontinenta na svijetu te što je naučio o tome kako ostvarivati velike snove. Također, na predavanjima od Lisinskog na dalje, Davor će predstaviti i svoj novi projekt i novi izazov na koji se sprema sljedeće godine.

Davor Rostuhar iza sebe ima niz uspješnih projekata i ekspedicija, kao što je put biciklom od Zagreba do Egipta, motociklom od Zagreba do Capetowna, sedam ekspedicija u džungle Amazone i Papue itd. Autor je 6 putopisnih knjiga, te fotografskog projekta „National Geographic – Hrvatska iz zraka“. Naš je najčitaniji putopisac. Njegova nova knjiga „POLARNI SAN – Prva hrvatska ekspedicija na Južni pol“, bila je iznimno tražena i prije nego je izašla, pa postoje dobri pokazatelji da će to biti njegova najuspješnija knjiga do sad.