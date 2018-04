Peto ljeto u MSU na najpoznatiji zagrebački krov dovodi najbolje bandove regije

Ne propustite središnji ljetni zagrebački spektakl jer novu sezonu već 2.6. otvara BOA, kultni zagrebački art-rock sastav, a 9.6.na najposebniju pozornicu u gradu stižu KOJOTI, najuspješniji come back hrvatskog rocka u posljednjih desetak godina. Treća subota, 16.6. rezervirana je za hvaljenu i nagrađivanu jazz senzaciju CHUI, a nakon njih, 30.6. nikad jači, zreliji i raspoloženiji – HLADNO PIVO na vrućem krovu MSU-a sviraju best of – svoje najbolje i najpopularnije pjesme u 30 godina karijere! Ljubimci zagrebačkih klubova, eksplozivni beogradski post-punk trio REPETITOR, nakon turneje po Europi, na krov MSU-a stižu 7.7., a sezonu 2018. zatvaramo 14.7. uz svirku zagrebačkog sastava MAYALES koji ove godine slave 25. obljetnicu karijere te novi album kojim su pobrali odlične kritike kao i Porina za najbolji rock album godine.