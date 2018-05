OBRATITE POZORNOST: Ako vidite procjep unutar lubenice, odmah je bacite!

Autor: R.A.

Ovo vam vjerojatno nikad nitko nije rekao!

Uskoro nam se bliži sezona mnogima omiljenog ljetnog voća – osvježavajuće lubenice! Osim što će utažiti žeđ, lubenica je odlična namirnica za mršavljenje jer će vas brzo zasititi, a pritom nećete unijeti previše kalorija. Nadodajmo tome da ima i blagi dijuretski učinak pa nije iznenađenje da će vam brojni ljudi preporučiti konzumaciju lubenice. No, nisu sve lubenice dobre za vaše zdravlje, štoviše, neke mogu jako opasne.

Vjerojatno ste već naletjeli na lubenicu koja ima pukotine u unutrašnjosti. Postoje dva razloga zašto se to događa, a jedan od njih je taj da je lubenica kasno ubrana zbog čega se “smanjio” sadržaj lubenice. Ta lubenica je previše dozrela i upravo je to “vrsta” koju mnogi obožavaju jer ima više šećera. No, nedavan slučaj koji se dogodio u Kini gdje su poljoprivrednici pretjerali s pesticidima te uzrokovali masovno pucanje lubenica, skrenuo je pozornost svijeta na pukotine u lubenici koje su rezultat pesticida koji ubrzavaju dozrijevanje lubenice.

Taj tip pesticida, osim što ubrzava rast, stvara pukotine i “praškastu” teksturu lubenice i ono najgore, može imati brojne negativne posljedice za zdravlje. Testiranja na životinjama koje su bile izložene pesticidima putem hrane pokazala su povećan broj tumora i neuroloških problema.

Kako doskočiti ovom problemu? Jedini način je da imate povjerenja u onoga tko vam lubenicu prodaje…