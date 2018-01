Najbolji Tweetovi 2017. godine: Obama na listi, Trumpa nema

Na Twitteru smo ove godine imali prilike svašta vidjeti i pročitati. Od politike i prirodnih katastrofa do rođendana i godišnjica. Bilo je ozbiljnih i manje ozbiljnih tema.

U prosjeku se svake sekunde objavi oko 6 tisuća Tweetova, što je oko 350 tisuća u minuti, 500 milijuna u danu, odnosno oko 200 milijardi tijekom godine.

Analitička tvrtka Talkwalker napravila je istraživanje koji Tweetovi su bili najbolji ove godine, a mjerilo su im bili lajkovi i ReTweetovi.

Rezultati će mnoge iznenaditi. Predsjednik SAD-a Donald Trump, koji je poznat po vrlo aktivnom i ekscentričnom Tweetanju, nije dospio na listu, ali je zato bivši predsjednik Barack Obama dospio na popis.

Ovo je 10 najboljih Tweetova 2017. godine:

President Trump, you made a big mistake. By trying to divide us up by race, religion, gender and nationality you actually brought us closer. pic.twitter.com/U7deCCTFx9 — Bernie Sanders (@SenSanders) 21 January 2017

Tweet Bernija Sandersa o Ženskom maršu.

5 years ago, I was shot in an attempt to stop me from speaking out for girls’ education. Today, I attend my first lectures at Oxford. pic.twitter.com/sXGnpU1KWQ — Malala (@Malala) 9 October 2017

Malalin Tweet o početku studiranja na Oxfordu 5 godina nakon napada.

20 years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It’s been wonderful. Thank you.#HarryPotter20 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 26 June 2017

Tweet J.K. Rowling, autorice serijala Harry Potter, o siromašnom životu kojeg je vodila prije uspjeha knjiga.

Happy 25th anniversary @barackobama. A quarter of a century later, you’re still my best friend & the most extraordinary man I know. I 💕 you. pic.twitter.com/y0nevQmatB — Michelle Obama (@MichelleObama) 3 October 2017

Bivša prva dama čestitala je javno godišnjicu braka mužu.

Blake Lively čestitala je rođendan svom mužu Ryanu Reynoldsu, ali je stavila sliku Ryana Goslinga, aludirajući na činjenicu da ih javnost često miješa.

U bum @StephenCurry30 already said he ain’t going! So therefore ain’t no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) 23 September 2017

Burna reakcija LeBrona Jamesa na Trumpove kontroverzne izjave.

Tweet grupe Linkin Park nakon smrti pjevača Chestera Benningtona

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 May 2017

Pjevačica Ariana Grande objavila je ovaj Tweet nakon terorističkog napada na njezinom koncertu u Manchesteru.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 April 2017

S profila restorana Wendy’s objavljena je oklada kojom bi jedan od gostiju dobio doživotnu zalihu njihove pohane piletine.

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 August 2017

Tweet Baracka Obame nakon ekspanzije bijelih suprematista i nasilja u Charlottesvilleu.

