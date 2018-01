MAME, OBAVEZNO PROČITAJTE! Razbijen je najveći mit o odgoju beba!

Autor: R.A.

Upitna praksa koju prakticira ogroman broj ljudi uskoro bi mogla biti stvar prošlosti!

Gotovo smo sigurni da sve mame mogu posvjedočiti da su barem jednom u životu primile savjet u vezi odgoja svoje bebe koji je ukratko glasio ovako: “Kada dijete plače, pusti je da se sama umiri, nakon tri do četiri dana prestat će s plakanjem, u suprotnom naučit ćeš je da stalno bude na rukama”. Isto tako ne sumnjamo da su neke mame isprobale ovu metodu “umirivanja” koja je na našem području standardna praksa. No, to nikako nije dobra praksa kako pokazuju posljednja znanstvena istraživanja koja su ustvrdila brojne negativne posljedice ove odgojne metode.

Ako pustite dijete da plače to može utjecati na njegov ili njezin razvitak i emotivno stanje. Intezivan stres tijekom nekoliko prvih mjeseci života bebe može promijeniti sustav neurotransmitera u mozgu koji vode do strukturalnih i funkcionalnih promjena u mozgu bebe. Promjene tog tipa slične su onima koje se pojavljuju u mozgu odraslih osoba koje se bore s depresijom. Isto tako, ako ostavite maleno dijete da predugo plače to će previše aktivirati rad nadbubrežne žlijezde koja izlučuje adrenalin što će povećati njihovu agresiju, impulzivno ponašanje i nasilje kasnije u životu. Osim toga, ta praksa vodit će visokoj razini hormona stresa kortizola te utjecati na njihov rast i imunološki sustav.

Istraživanje je pokazalo da dojenčad čije su majke i očevi ignorirali njihovo plakanje nisu razvila zdrave intelektualne i društvene vještine te su imali problema s kontroliranjem emocija. Smijeh i plakanje jedini su način na koji vam malene bebe mogu nešto reći i baš kao smijanje, plakanje zaslužuje prikladan i ohrabrujući odgovor tako da dijete usvoji da su svi njegovi ili njezini osjećaji prihvaćeni. Ignoriranje plakanja šalje bebama poruku da su tuga i ljutnja neprihvatljivi što rezultira skrivanjem emocija ili povećanom razinom agresije.