Ljudi s OVOM KRVNOM GRUPOM najbolji su u krevetu! Ali i imaju jednu ozbiljnu manu!

Autor: R.A.

Ljudi s ovom grupom posebni su po puno stvari, a seks je jedna od njih!

Puno se toga može o nekome reći na osnovu krvne grupe tako da nije čudno što postoji veliki broj literature koji upravo govori o razlikama između ljudi na temelju krvnih grupa. Vjerojatno vam je poznata činjenica da osobe s krvnom grupom “0” mogu dati krv svim ostalim grupama, ali to nije jedina stvar po kojoj se razlikuju od ostalih ljudi.

Naime, ljudi s krvnom grupom “0” uskratit će sebi zadovoljstvo samo da bi ugodili partneru i upravo zbog toga se nazivaju najboljim ljubavnicima među ostalim krvnim grupama. Najviše im odgovaraju pratneri koji su nepredvidivi u krevetu, baš poput njih. Užasavaju se monotonije i ne vole znati unaprijed kako će se stvari razvijati!

Inače, to su ljudi koje krasi optimizam, odgovornost i savjesnost, ali imaju svoju bolnu točku, a to su stres i dosada. To ih toliko zna ubiti u pojam da su skloni ostavljati parnere, samim time velike su šanse da ćete biti ostavljeni ako vam je partner ili partnerica netko sa spomenutom krvnom grupom. Adrenalin je ono što ih čini živima, što su više aktivni, to imaju više pozitivne energije.