Hrvatski burlesk i kabaret festival: Nakon Rijeke – Big Gala Show sa svim pobjednicima u Zagrebu

Na Big Gala showu će se zagrebačkoj publici po prvi put predstaviti pobjednici sve tri večeri 2. Hrvatskog burlesk i kabaret festivala u Rijeci, uz vodstvo Celeste de Moriae, producentice Festivala i sjajne hrvatske burlesk performerice koja je posljednjih godina obišla cijelu Europu sa svojim nastupima.

Drugu godinu zaredom, jedini burlesk festival u Hrvatskoj – veliki Hrvatski burlesk i kabaret festival privukao je brojne znatiželjnike i fanove burleske u Rijeku, na botel Marina, a nakon tri dana održavanja, od 24. do 26. svibnja, festival ulazi u svoje veliko finale na eventu Big Gala koji se održava 27. svibnja infou Zagrebu u klubu Diana, u Ilici 8.

Tijekom tri dana 2. Hrvatskog burlesk i kabaret festivala u Rijeci, botel Marina ugostio je poznate zvijezde burleske kao što su Aurora Galore iz Velike Britanije, Domino Barbeau i Pi the Mime iz Velike Britanije, Miss Botero iz Francuske i mnoge druge performere, a održana su i tematska natjecanja “Best of Boylesque”, “Let the Tassels Rumble” s odabirom najbolje neo burleske, a posjetitelji su mogli uživati i u radionicama u kojima su mogli naučiti male tajne zavodljivog plesa burleske.