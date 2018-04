(FOTO) Svi se smiju obući koju je za vožnju autobusom izabrala Dalmatinka! ‘Išla bacit smeće pa završila u busu!’

Autor: R.A.

Vjerojatno nije očekivala da će cijela Hrvatska razgovarati o njenom izboru cipela!

Za one koji ne prate modne trendove, treba napomenuti da su natikače u zadnjih nekoliko sezona veliki hit na našim ulicama. I to ne bilo kakve natikače, već one sportske sa krznom na gornjem dijelu. Dok se neki zgražaju nad tim izborom obuće, svakako je to nešto što smo već naviknuli vidjeti, ali u stilskoj kombinaciji neimenovane Dalmatinke teško ih je ignorirati.

Naime, na satiričnoj stranici “Dnevna doza prosječnog Dalmatinca” osvanula je fotografija koju je netko snimio u autobusu, a prikazuje ženu koja je krznene natikače iskombinirala ni manje ni više nego sa čarapama! ‘To je ono kad žena ode “samo” bacit smeće pa završi u Konzuma na Stinice..’, ‘Kontracepcija!’, ‘Ono kad ne nalakiraš nokte’, samo su neki od komentara kojima je ovaj modni eksperiment izmamio osmijeh na lice. Što vi kažete na ovaj izbor: