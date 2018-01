(FOTO) Još neviđeno u Zagrebu: Omiljeni dućan uveo veliku novost u ponudu!

Autor: dnevno.hr

Projekt koji čuva okoliš!

U četvrtak 4. siječnja u Food outletu Žabac, omiljenom dućanu Zagrepčana, na Trešnjevci u Tratinskoj 80A predstavljen je novi projekt – deterdžentomat – aparat za deterdžente u rinfuzi. Prodavat će šest deterdženata raznih vrsta: sredstvo za pranje posuđa, omekšivač za rublje, detrdžent za rublje, univerzalno sredstvo, sredstvo za sanitarije te sredstvo za čišćenje stakla.

Litra, odnosno kilogram deterdženta košta od 5,99 do 7,99 kuna.

Suradnju su ostvarili s hrvatskom tvornicom Labud, našom najboljom tvornicom sredstava za pranje, kozmetičkih i kemijskih proizvoda, od koje će kupovati u bačvama od po 50 litara, čime će dodatno eliminirati plastična ambalaža.

Boce će za 50 lipa građani moći kupiti i u dućanu, no Maja i Mario preferiraju da dođu sa svojima upravo zbog zaštite okoliša i smanjenja količine otpada. Poanta je u tome da kupci dođu s vlastitom ambalažom u koju se natoči deterdžent iz rinfuze po vrlo povoljnim cijenama.

Također, u suradnji s Centrom za inkluzvne radne aktivnosti zaposlili su 20-godišnjaka s invaliditetom koji će raditi na deterdžentomatu po 4 sata dnevno, a pomagat će mu radni asistent. Centar za inkluzivne radne aktivnosti je neprofitna organizacija koja svojim djelovanjem širi mogućnosti za jače uključivanje osoba s intelektualnim poteškoćama u društvo. Zaposleniku Filipu Bosaku ovo je prvi posao te je ovom prilikom izrazio veliko zadovoljstvo što je dobio priliku za rad za koji će i biti plaćen.

Ovaj će novitet zasigurno oduševiti građane, a supružnici Maja i Mario Žamboki nadaju se i da će ovaj projekt zaživjeti budući da su cijene manje, a kvaliteta ista. Mario Žamboki naglasio je da se ovakvim načinom kupnje deterdženata bez ambalaže pridonosi očuvanju okoliša.

Koncept food outleta je hvalevrijedna ideja koja omogućuje kupnju kvalitetnih proizvoda po vrlo niskim outlet cijenama te se ova poslovna priča nastavlja širiti.

Podsjetimo, Žabac Food Outlet najveći je outlet s hranom u Hrvatskoj i trgovini jeftine hrane koju trgovački centri i tvornice zbog raznih razloga nisu uspjeli prodati, a cijene su i do 90 posto niže nego u ostalim trgovinama.

Nalazi se na dvije adrese u Zagrebu – u samom centru u Ulici Ivana Tkalčića i na Trešnjevci, Tratinska 80a, a kako su nam najavili idejni začetnici, najkasnije do Uskrsa planiraju otvoriti novu poslovnicu, ovoga puta u Novom Zagrebu ili Dubravi, ovisno o tome gdje nađu najprikladniji i najbolji prostor. Žabac Food Outlet radi od ponedjeljka do subote od 7 do 21 sat dok nedjeljom ne rade.