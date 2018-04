(FOTO) IMA SE, MOŽE SE! Past ćete na dupe kad saznate koliko košta kišobran Jadranke Sloković

Autor: R.A.

Poznata odvjetnica pazi na svaki modni detalj!

Spadate li u one ljude koji često gube kišobran? Čak i ako niste, svjesni ste da postoji veliki broj ljudi koji ima problem s time. Nadamo se da Jadranka Sloković ne spada u tu grupu jer u njenom slučaju to bi značilo i značajan novčani gubitak. Naime, Todorićeva odvjetnica trenutno se nalazi u Londonu na saslušanju za izručenje te je za kišni grad izabrala klasičnu kombinaciju koja uključuje baloner luksuznog brenda Burberry i cipele također skupog Guccija. No, nama je ovaj put za oko zapeo kišobran! Kišobran je također kreacija Burberryja, a ako bacite oko na službenu stranicu brenda uočit ćete da je cijena kišobrana 220 dolara, odnosno oko 1300 kuna. Nemamo ništa previše za nadodati, osim – ima se, može se!