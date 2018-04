Dječak (12) ukrao maminu kreditnu karticu, odletio avionom na Bali i uživao u luksuzu

Nevjerojatna priča stiže iz Australije, gdje je jedan očito jako inteligentan 12-godišnjak odlučio nakon svađe s roditeljima kazniti ih na originalan način. Naime, uzeo je maminu kreditnu karticu, rezervirao let za Bali i tamo uživao u luksuzu puna 4 dana. Koliko je snalažljiv i pametan pokazao je tako što je istražio koja će mu aviotvrtka odobriti da putuje sam, bez pisanog odobrenja njegovih roditelja.

Dječak je uspio pronaći jeftin let za Bali, a sve ostalo je povijest. Spakirao je torbu i romobil i otišao u zračnu luku gdje se prijavio self-service uređajem, ukrcao se na let Sydney-Perth i onda iz tog grada presjeo na let za Densapar. Nakon uspješne avanture života, dječak je kazao kako je bio šokiran što ga nitko u zračnim lukama nije pitao zbog čega je sam.

“Samo su me tražili moju đačku iskaznicu i putovnicu da vide imam li zaista 12 godina i idem li u srednju školu”, ispričao je.

I dok su prestrašeni roditelji umirali od straha što se dogodilo njihovom sinu, dječak je uživao u luksuznom hotelu s 4 zvjezdice. Na recepciji hotela je pak prilikom prijave rekao da je stigao nešto ranije i da će mu se uskoro pridružiti starija sestra. Njegova majka Emma bila je šokirana kad je saznala gdje joj je završio sin. Na sreću, sve je dobro završilo, barem što se tiče njegovog pronalaska. Roditelji će očito ubuduće morati paziti gdje su im kreditne kartice…