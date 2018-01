BIZARNO: Nećete vjerovati zašto je ovaj beogradski odvjetnik odbio zaposliti diplomiranog pravnika, odličnog studenta!

Autor: dnevno.hr

Kako bi izgledao svijet kada bi svi razmišljali tako?

Beogradski odvjetnik Uroš Nedeljković bez razmatranja odbio je molbu za posao i to studenta koji je tijekom studiranja dobivao sve same petice, a fakultet je završio za svega četiri godine i tri mjeseca, dakle u roku. “Dobio sve petice, završio u roku… Što je uopće proživio i radio dok je studirao?”, pita se Nedeljković i dodaje: “Za ovaj posao nije bitno samo knjiško znanje, već i životno iskustvo i talent. A što je on proživio i radio dok je studirao? To je moj stav. Drugi možda drugačije razmišljaju”, objašnjava Nedeljković svoj stav za Blic.

Добио сам на мејл пријаву за рад у канцеларији, каже просек 10, време студирања 4 године и три месеца — Бјуситеј (@bjutidingospo) 30 October 2017

Kako kaže, ima poznanika koji su tokom školovanja imali sjajne ocjene, ali nisu postigli naročiti profesionalni uspjeh.”U mojoj kancelariji su gotovo svi studirali šest, sedam godina, ni ne znam kakve su ocjene dobivali na fakultetu, a svi su odlični odvjetnici. Ne bi mi bio problem zaposliti nekoga tko je studirao 10 godina. Veoma je bitna radna atmosfera u uredu. Svaki posao može se naučiti, ali karakter osobe često može biti smetnja ili prednost u radnom okruženju”, nastavlja odvjetnik.

Njegov kolega, Branislav Tapušković, jedan od najpoznatijih odvjetnik u Srbiji ističe: “Ocjene pokazuju djelimično nečiju kvalitetu. To je nekakva prednost. Na mjestu kolege, pozvao bih takvog studenta na razgovor i procijenio je li za ovaj posao ili ne. Međutim, studiranje na Pravnom fakultetu je čisto bubanje i tu nema nikakve prakse, pa ocjene ne znače da će netko zahvaljujući dobrom prosjeku biti odličan odvjetnik. Važniji je talent i snalaženje u konkretnim i nepoznatim situacijama”, objašnjava Tapušković i dodaje da je zapošljavao novodiplomirane studente, ali samo s preporukom”.