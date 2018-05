(VIDEO) Jednostavno ga morate pogledati! Još jedan sulud video iz radionice Sonje Kovač!

Što se događa?

Jedna od najeksponiranijih hrvatskih influencerica koja je svoju karijeru i prepoznatljivost stekla glumljenjem vrckave plavuše u seriji “Zauvijek susjedi”, trenutno aktivno radi na sadržaju društvenih mreža i to na svim platformama, uključujući i You Tube gdje pažnju uvijek privuče svojim snimkama… nažalost, ne uvijek na dobar način. Sonja Kovač već je izazvala kritike svojim ponašanjem u videima koje je često neprirodno i usiljeno, toliko da su se komentatori znali pitati je li možda na opijatima, a iznimka nije ni posljednji video gdje opisuje torbicu od 1500 eura svojoj publici.

“Ovo je za mene savršenstvo. Ovo je mali masterpiece. Ovo je nešto toliko slatko, toliko posebno… Da li ste ikad zapravo vidjeli ovakvu torbicu?! Ja iskreno nisam! Ja sam oduševljena ovom torbicom, to je toliko slatko. Svatko tko ju je vidio rekao je ‘wow, to je ono zaista posebno’. I to je za cijeli život. To je zaista jedno malo remek djelo i eto. Ja ju obožavam. Predivna je,” rekla je Sonja u samo jednom od mnogih monologa o ljepoti i posebnosti skupocjene torbice…

