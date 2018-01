Stanković otkrio kako ga je Balašević zeznuo za gostovanje u emisiji Nedjeljom u 2

"Sve je fenomenalno, hoće doći, imponira mu da ga netko zove s HRT-a..."

Aleksandar Stanković je imao ogromnu želju u svoju emisiju Nedjeljom u 2 dovesti Đorđa Balaševića, a želja mu je bila toliko jaka da je čak potegnuo do Novog Sada da glazbenika nagovori na gostovanje. Priču o tome kako je Balašević naizgled prihvatio gostovanje da bi Stankovića ubrzo izignorirao, voditelj je ispričao u nedavnom intervjuu u sarajevskoj emisiji Pressing na televiziji N1.

“2004., HRT mi plaća auto i noćenje u Novom Sadu samo da odem do Balaševića i pokušam dogovoriti intervju s njim. Odlazim u Ulicu Jovana Cvijića, gdje rastu druga djeca, upoznajem se s Balaševićem, upoznajem se s Oliverom. Sve je fenomenalno, hoće doći, imponira mu da ga netko zove s HRT-a… To je deveti mjesec 2004. Ja odlazim sav sretan, nakon toga se čujemo još dva puta. Dva puta zove samoinicijativno Balašević da malo proćaskamo. Ja sam sebi strahovito važan. Dolazi 12. mjesec, kada on treba gostovati. Zovem ga, ne javlja se. Ponižavam se, pišem mu nekakve ljubavne poruke, patetične…. Đole, pa ja sam se zaljubljivao uz vaše pjesme. Ma ništa ne odgovara, nikad nije došao”, otkrio je voditelj.