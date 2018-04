Osvojio Oscara, a sada želi osvojiti i politički scenu

Autor: Hina

"To je jedan izniman Bosanac i Hercegovac, čovjek koji će BiH odvesti u središte europskih institucija i u Parizu i u Londonu i u Bijeloj kući", kazao je Kojović dodajući tek kako je rječ o osobi s dugogodišnjim iskustvom u radu u strukturama Ujedinjenih naroda.

Filmski redatelj i oscarovac Danis Tanović aktivno će se uključiti u politiku i nastupit će kao kandidat na listopadskim općim izborima u Bosni i Hercegovini na listi Naše stranke (NS), prenose u subotu lokalni mediji dodajući kako će ta stranka po svemu sudeći istaknuti i kandidata za člana Predsjedništva BiH, vjerojatno iz reda hrvatskog naroda.

Aktualni predsjednik NS Peđa Kojović najavio je u intervjuu za sarajevsku komercijalnu Face TV kako će ta stranka najvjerojatnije imati i svog kandidata za člana Predsjedništva BiH no nije želio iznijeti njegovo ime nego je kazao kako se radi o osobi koja je studirala na prestižnom sveučilištu Harvard i koja je u stanju ponuditi i realizirati viziju sasvim drugačije BiH nego što je ona danas, opterećena problemima, sukobima i zaostajanjem na svakom planu.

Portali Klix i Slobodna Bosna navode kako Kojovićev opis potencijalnog kandidata NS za Predsjedništvo BiH odgovara Borisu odnosno Boriši Falataru, rođenom Sarajliji koji sada živi u Parizu i radio je upravo u UN-u odnosno u UNESCO-u.

Falatar je navodno bio angažiran i u predsjedničkoj kampanji sadašnjeg šefa francuske države Emmanuela Macrona.

Na mrežnim stranicama moguće je pronaći podatak kako je Falatara kao tinejdžera zatekao rat u Sarajevu, dio školovanja završio je u Hrvatskoj a potom se odselio u SAD gdje je studirao.

Dostupan je i podatak kako je studirao na prestižnoj londonskoj School of Economics te na American University u Parizu te kako je u UNESCO-u radio od 2011. godine na projektima odgovora na krizne situacije u državama poput Iraka i Sirije.

Danis Tanović, redatelj koji je dobio prestižnu nagradu Oscar za film “Ničija zemlja”, navodno nije bio zainteresiran uključiti se u utrku za državni vrh no po svemu sudeći će biti nositelj liste NS za Zastupnički dom parlamenta BiH.

Tanović je zapravo utemeljitelj Naše stranke koja je na izborima prvi puta nastupila 2008. godine no njeno vođenje prepustio je drugima a Kojović pojašnjava kako je motiv za njegovo ponovno političko angažiranje želja za borbom protiv nacionalizma i korupcije te za preustroj BiH kao države bez entiteta.

U svakom izbornom ciklusu do sada NS je bilježila sve bolje rezultate posebice privlačeći glasove mladih i obrazovanih birača no do sada nije uspjela izboriti niti jedan mandat u tijelima zakonodavne vlasti na državnoj razini.