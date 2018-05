Ono kada zoveš bivšu… Izraz lica ex-djevojke princa Harryja na njegovoj svadbi sve govori

Kamere su je nekoliko puta uhvatile, a društvene mreže odradile svoje

Na vjenčanju princa Harryja i Meghan Markle među mnogobrojnim uzvanicima bila je i 32-godišnja Chelsy Davy (32), djevojka s kojom je imao turbulentan odnos koji je trajao od 2004. do 2011. godine.

Inače, Chelsy je odrasla u Zimbabveu kao kći imućnog zemljoposjednika. Zbog školovanja se preselila u Englesku, a i kako bi bila bliže princu.

“I’m fine. This is fine. Why do you ask?”- #PrinceHarry’s ex #ChelsyDavy #RoyalWedding pic.twitter.com/X33lLekJf7

— ESSENCE (@Essence) May 19, 2018