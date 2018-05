MAJA ŠUPUT OTKRILA SVOJU VELIKU ŽELJU ‘Gorit će i krava i štala kad ja odem’

Autor: dnevno.hr

Poznata hrvatska pjevačica Maja Šuput u emisiji Dalibor Petko Show na CMC televiziji otkrila je svoju veliku želju, navodi se u priopćenju CMC televizije.

‘Ti to ne razumiješ. Gorit će i krava i štala kad ja odem na Eurosong’, izjavila je Maja Šuput.

Naime, tema eurovizijskog nastupa otvorila se kad se u studiju pojavio koreograf Igor Barberić, koji je zadužen za Frankin nastup u Portugalu.

‘Ti znaš da bih ja prodala i stan za taj nastup. Ja bih se spustila s boga oca, ja bih avion uvela. To mi je želja. Kad otpjevam Eurosong onda mogu završit karijeru, mogu roditi. Daj se sad dogovori da idem ja sljedeće godine dok sam još fit’, rekla je Maja Igoru.

Makar su je i Igor Barberić i voditelj emisije Dalibor Petko nagovara da se prijavi za San Marino, Maja je ustvrdila: “Ne, ja želim za Hrvatsku!”

‘Ja sam kao malo gay ikona tu u Hrvatskoj. Ne baš tim riječima, ali vole me. Vidim to po koncertima i to je jako dobro za taj festival. A žene me obožavaju. Vole me i babe, vole me i djeca nemam problem s ljudima. Aj pošaljite me’, smijala se Maja i objasnila zašto je ona idealna kandidatkinja.