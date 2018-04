KRALJEVSKO VJENČANJE Otkriveno što će raditi princ William

Stariji brat princa Harryja princ William bit će njegov kum na vjenčanju za američku glumicu Meghan Markle sljedećeg mjeseca, objavila je u četvrtak Kensingtonska palača koja predstavlja dvojicu prinčeva.

“Vojvoda od Cambridgea počašćen je time i veseli se što će biti uz brata u kapeli Sv. Jurja u Windsoru 19. svibnja”, navela je palača na Twitteru.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2

