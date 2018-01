ISKRENA ŽIVOTNA PORUKA ELLE DVORNIK: ‘Bila sam puna planova, a onda mi je život opalio šamarčinu’

Zapocela sam 2017. Puna planova. Sve sam isplanirala, odlucila sam da cu biti organiziranija nego inace. Spontana putovanja postati ce dobro isplanirani poslovni putovi. Odlucila sam ustvari biti nesto sto nisam, sto ne znam biti i sto mi nije prirodno… i zivot mi je kao i uvijek opalio samarcinu. Zaboravila sam mozda na trenutak da uzbudenje i iznenadenje i cine najvece uzitke u zivotu, da su mi najsretniji trenutci bas oni koje nisam planirala. Potrosila sam vrijeme planirajuci stvari koje su doslovno pale u vodu onog dana kada sam saznala da sam trudna. Zanimljivo kako u 3 godine se nije dogodilo i onda se bas dogodi kad ja odlucim nesto promjeniti. Bas mi je reklo tijelo “e pa neces!” Cijela godina koju sam planirala je opet odjednom postala uzbudljiva i spontana. Nisam znala sto ce me sve pronaci na putu. Bilo me je strah, preispitivala sam sebe, svoj posao , svoje cijelo postojanje. Trbuh se povecavao, i ja sam stalno cekala da se nesto dogodi. Sada ispada da mi je trudnoca bila valjda najbolje iskustvo zivota. U trudnoci sam se osjecala najbolje ikada. Imala sam najvise samopouzdanja i bila sam si najzgodnija. Nije me opterecivala moja figura niti kako mi nesto stoji. Tih 8 mjeseci sam bas uzivala u zivotu. Na kraju 2017. Docekala me Balie. Ni ona ne voli planove pa je umjesto 06.12 dosla 12.11 🙂 . I sada opet prozivljavam uzbudljive trenutke svog zivota, a nisam ih planirala. Ako vam ista mogu zazeljeti ove godine to je da ne planirate, da se ne brinete i da pustite Zivot da ide svojim tokom. Ako vam uzbudenja fali, uzbudenje ce vas naci negdje na putu. Sretna vam bezbrizna 2018. Godina.

