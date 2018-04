Glumac Rene Bitorajac objasnio fotografiju koja je uznemirila obožavatelje

Autor: dnevno.hr

Glumac Rene Bitorajac ovog je vikenda zabrinuo svoje obožavatelje. Objavio je fotografiju u gipsu, koju je sada objasnio. S glumcem je sve u redu, to je bilo za potrebe snimanja.

“Gips je skinut! Bilo je to za potrebe snimanja. Žao mi je što sam razočarao one koji su se naslađivali, drago mi je da sam vidio da je mojima još uvijek stalo do mene, a još draže da ekipa s ove stranice nije niti pomislila na najgore jer mi to nije bila niti namjera. Pozdrav i onima koji su za stvarno potrgani, jer nije njima lako”, napisao je glumac.