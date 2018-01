Frljićeva djevojka o životu s njime: ‘Teško je nekome sa strane shvatiti kako izgleda život uz ‘nacionalnog izdajnika’. Živim u strahu.’

Autor: R.A.

Gluicu Lindu Begonju vjerojatno prepoznajete po ulogama u brojnim hrvatskim serijama i filmovima, no javnosti je manje poznata informacija da je već pet godina u vezi s redateljem Oliverom Frljićem koji često podiže medijsku prašinu svojim radom. Ova 45-godišnja Zadranka progovorila je o svojoj vezi za Story te otkrila kako izgleda veza na daljinu otkad je Frljić otišao s mjesta intendanta riječkog HNK te radi izvan Hrvatske.

“Teško je nekome sa strane shvatiti kako izgleda život uz ‘nacionalnog izdajnika Frljića’. Upravo pišem priručnik za sve žene nacionalnih izdajnika naziva Kako ostati vjerna nacionalnom izdajniku. Šalim se. Poražavajuće je da je u Hrvatskoj svako različito mišljenje i svaka različitost izložena iznimnoj agresiji i podmuklim metodama psihičke torture koja duboko zalazi u sferu intime. U toj situaciji postaješ nesiguran, tužan i obeshrabren. Živim u strahu jer u proteklih 26 godina nisam vidjela, a ni danas ne vidim promjenu. Vidim samo eroziju društva. Ništa nismo naučili od Drugog svjetskog rata, a ni od krvavog raspada Jugoslavije. Nema pomaka u socijalnoj osviještenosti. Ljudi na ovim prostorima i dalje bi radije pili krv nego vodu. Svijet je tako pun mržnje jer je pun kukavica, no nećemo se predati”, rekla je Linda.

Otkrila je kako izgleda njihova veza na daljinu: “Uvijek pronađemo slobodnog vremena, tako da, kad god mogu, otputujem Oliveru. To nam nikad nije bio problem. Važno je povjerenje, biti onakav kakav jesi. Povjerenje otvara komunikaciju i briše rutinu. To imamo. Mislim da nije važno koliko ćemo živjeti, nego kako ćemo živjeti. To se odnosi na život općenito, pa i na ovaj segment posvećenosti i prisutnosti u odnosu. Ne vjerujem u izreku – daleko od očiju, daleko od srca”.