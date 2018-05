(FOTO) ŠTO JOJ SE DOGODILO?! Talijani u šoku od lica Nine Morić! ‘Izgleda kao karikatura’

Privukla je pažnju izgledom, nažalost ne iz dobrih razloga...

Nina Morić, jedna od naših najuspješnijih manekenki sa stalnom adresom u Italiji, karijeru je ostvarila prekrasnim izgledom, no, tijekom godina postala je ljubiteljica plastične kirurgije i nažalost, izgubila mjeru. Iako nikad nije tajila da je otišla “pod nož”, u zadnje je vrijeme barem izgledalo da se primirila, no vjerojatno ju je odlazak u talijansku inačicu Big Brothera nagnao da se “osvježi”.

Da je ovaj put stvarno pretjerala dokaz su brojni komentari koji su zasuli društvene mreže nakon što se ukazala na televiziji. Talijani je nikako nisu štedjeli pa su Ninu usporedili sa Mrtvom nevjestom i karikaturom… Inače, Nina je u kuću ušla kako bi razgovarala s bivšim zaručnikom koji je jedan od natjecatelja, a nekako sumnjamo da će joj taj nastup koristiti…

Billie Jean is not my lover

She’s just a girl who claims that I am the one

But the kid is not my son.#GF15#Impersonator#NinaMoric pic.twitter.com/7uOTU8byF7

— # MAINAGIOIA # (@TheFeliciHaus) May 15, 2018