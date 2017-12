(FOTO) Mršavija no ikad! Nina Morić pokazala figuru, obožavatelji u šoku: ‘Pretjerala je!’

Autor: R.A.

Događa li se nešto s Ninom Morić?

Nije neobično da nekoć poznata manekenka sa stalnom adresom u Italiji dijeli svoje golišave fotografije na društvenim mrežama, no posljednja fotografija Nine Morić upravo je suprotna od onih golišavih, a izazvala je popriličnu buru među njenim pratiteljima. Naime, Nina se ovaj put pohvalila sa svojom udobnom modnom kombinacijom koja se sastoji od predimenzioniranog džempera i bijelih traperica. No, upravo je ta kombinacija istaknula njenu ekstremnu mršavost pa su se ispod objave zaredali zabrinuti komentari poput “Teško je ne primijetiti njenu mršavost, pretjerala je”.

A post shared by 🌟🌟🌟 (@nina__moric) on Dec 28, 2017 at 9:29am PST

A post shared by 🌟🌟🌟 (@nina__moric) on Dec 28, 2017 at 6:30am PST

Podsjetimo, Nina Morić već dvije godine proživljava obiteljsku dramu. Manekenka s talijanskom adresom bori se za skrbništvo nad svojim 15-godišnjim sinom kojeg je dobila u braku s Fabriziom Coronom te je o psihičkoj torturi kroz koju prolazi otkako joj je talijanski sud u Milanu oduzeo sina progovorila za hrvatske medije. “Oduzeli su mi sina. Viđam ga jednom tjedno u strogo kontroliranim uvjetima, izjavila je Nina za portal CoverStyle i najavila da neće odustati od borbe za skrbništvom.