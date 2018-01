(FOTO) MELANIA ŠOKIRALA IZBOROM FOTOGRAFIJE: Ovako je proslavila godinu dana kao ‘Prva dama’!

Kako se vama čini?

Prvu godinu dana od ulaska Donalda Trumpa u Bijelu kuću, supruga Melania obilježila je neobičnom fotografijom na Twitteru. No svi su odmah primijetili nešto jako čudno na fotografiji.

Na njoj je s jednim od vojnika, a ne sa svojim suprugom.

Fotografiju je popratila i riječima:

“Ovo je bila godina ispunjena gomilom prekrasnih trenutaka. Uživala sam s ljudima koje sam imala sreću upoznati diljem naše velike zemlje i svijeta.”

Nosi li ta fotografija skrivenu poruku ili se samo ”tako čini”, ostaje na procjenu svakome od zainteresiranih za predsjednički par koji svojim ponašanjem plijeni pažnju.

This has been a year filled with many wonderful moments. I’ve enjoyed the people I’ve been lucky enough to meet throughout our great country & the world! 🇺🇸 pic.twitter.com/MMRi72ENd0

— Melania Trump (@FLOTUS) 20 January 2018