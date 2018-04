(FOTO) Hana Hadžiavdagić doživjela prometnu nesreću, otkrila zastrašujuću činjenicu o ljudima koji su bili pored nje

Autor: R.A.

Kako biste vi postupili?

Voditeljica Hana Hadžiavdagić jučer je u popodnevnim satima kod Branimirove tržnice u Zagrebu doživjela prometnu nesreću kada je svojim automobilom udarila u tramvaj pa potom u drugo auto, a onda, vjerojatno od šoka, stisnula gas pa se zabila u zgradu. Srećom, osim štete na autu, Hana nije doživjela ozbiljne ozljede. Riječ je o autu kojim se Sarajka nedavno pohvalila na svom Instagram profilu te koji joj je poklonio muž Tarik Tabaković.

A post shared by Hana Hadžiavdagić Tabaković (@hanahadziavdagic) on Mar 10, 2018 at 4:05am PST

No, prometna nesreća nije ono što je Hanu najviše zabrinulo. Naime, samo nekoliko sekundi nakon udesa, brojni su građani potrčali pomoći poznatoj voditeljici, ali našla se i jedna ženska osoba koja je sve fotografirala. “Ljudi, hvala vam na stotinama poruka, divni ste i divno je znati da me toliko volite. Sve je ok, Hanči i ja smo ok. Jedino što nije ok je djevojka koja je slikala sve dok sam ja još bila u autu… Deset sekundi nakon nesreće. Inače priđeš da pomogneš, da pitaš kako je taj netko, a ne da slikaš. To smo mi, ljudi!”, napisala je na Instagramu nakon nesreće te nadodala da joj se javila prijateljica spomenute ženske osobe ispričavajući se u njeno ime.

Nadodajmo da je i autorica fotografija koje prikazuju Hanu nakon nesreće te iste prodala jednom domaćem mediju….