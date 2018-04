(VIDEO) Matko Knešaurek oduševio izvedbom ‘Despacita’

Zahvaljujući Matkovoj pobjedi, Nova TV donirat će 10 tisuća kuna udruzi Zipka iz Varaždina koja radi na poboljšanju kvalitete života djece i mladih iz udomiteljskih obitelji.

„Meni je jako drago što si ti to svoje proročanstvo napokon ispunio. Bio si odličan, strast između tebe i naše plesačice bila je evidentna", rekao je Kedžo s kojim se složio i Saša. „Malo jesam bio skeptičan na početku. Uglavnom odlično, ja nemam zamjerke", dodao je Petreković. „Jako si zgodan i jako dobro pjevaš, iznenađena sam", zaključila je Nives pohvale žirija. Zahvaljujući Matkovoj pobjedi, Nova TV donirat će 10 tisuća kuna udruzi Zipka iz Varaždina koja radi na poboljšanju kvalitete života djece i mladih iz udomiteljskih obitelji.

Pobjeda je ovoga tjedna za dlaku izmakla Maji Bajamić koja je uz pomoć malene Elene Brnić nastupila kao Beyonce, a zajedno su otpjevale njenu pjesmu ‘Listen’. „Kakav stas, kakva glas, kakva karizma – vi ste dvije predivne dive. Beyonce se ne bi posramila ovakvog nastupa“, oduševljeno je rekla Nives i dodala kako osjeća ljubomoru prema Maji zbog izvrsnih nastupa. „Elena, tebe da Beyonce vidi imala bi ista osjećanja kao što ja imam prema Maji. Koliko si genijalna, bravo!“, nije sakrivala oduševljenje. „Elena, nemoj odustati od pjevanja, mislim da svi klinci koji pokažu da su dobri u nečemu, to trebaju klesati. Stvarno si predivna bila!“, pridružio se pohvalama Saša i dodao: „Majo, ti jednostavno uspiješ naći nešto karakteristično kod izvođača i toga se primiš. Ti si uvijek na svom zavidnom nivou“, rekao je. Kedžo je rekao kako je Elena stvorena za scenu i pjevački posao te kako nikako ne smije odustati jer odlično pjeva. „Majo, ti si meni apsolutno pjevačko čudo. Znam koliko je tu truda uloženo. Ti si to odradila svjetski i ja ti se divim“, kazao joj je Kedžo. „Sjajno. Meni najbolja mini me kombinacija do sad. Ja sam oduševljen i naježio sam se“, komentirao je oduševljeni Petreković transformaciju.

Amel Ćurić osvojio je simpatije publike i žirija otpjevavši pjesmu ‘Bube u glavi’, nekad megapopularne Tajči. „Amele, ovo je bilo energično. Imaš sve više energije, točno se vidi taj kondicijski rast“, poručila mu je Nives i duhovito komentirala kako se uživio ulogu i zaista, kako tekst kaže, pojeo dvanaest kremšnita. „Ja sam se jako zabavio. Hvala ti na jednoj prekrasnoj tjelovježbi i neskidajućem zaraznom osmjehu Tajči toga doba. Prekrasno osvježenje!“, zadovoljno je komentirao Petreković. „Ovo je baš došlo u kategoriju smiješne točke. Ja sam se toliko nasmijao da nisam mogao vjerovati. Stvarno si bio smiješan“, kazao mu je Saša. „Ovo je meni energetski odnijelo emisiju na sasvim drugu razinu. Ovo je bila kombinacija zumbe, aerobika, Tajči i svega. Bio si beskrajno smiješan“, rekao je Kedžo dodavši kako mu je Amelov nastup bio najzabavniji do sada.

S hitom ‘Moving on up’ dance grupe M People nastupio je Davor Dretar Drele. „Uvijek mislim da me nećeš imati čime iznenaditi, i onda me opet iznenadiš, ti si neiscrpan izvor zabave“, komentirala je Nives Dreletovu transformaciju. „Jako lijepo, ispočetka sam očekivao zabavnu točku i puno smijeha. Gospođa Drele je pokazala da može izaći iz svojih glasovnih okvira i ja sam negdje načuo M People u tebi“, duhovito se pohvalama pridružio Petreković. „Drele nema te iste postavke za svaku žensku transformaciju i to je super. Svaki put si drugačiji kao žena“, komentirao je Saša. Kedžo se složio s komentarima svojih kolega i dodao: „Sviđa mi se što je imao taj okret očima prave dive. Drele, ti si kao vino, u svakoj emisiji sve bolji i bolji.“

Nakon što je odnijela pobjedu u prošloj epizodi kao Sia, Paola Valić Bekić ovoga puta imala je zadatak postati Davor Gobac iz grupe Psihomodo pop. „Cijelo vrijeme on je beskrajno infantilan, to je super i ti si to sve odradila kako treba“, rekla joj je Nives. „Dobro mi je što si ti konstantno u liku. Tebi nevjerojatno odgovaraju te muške uloge. Svaka čast!“, zadovoljan je bio Petreković. Posebno ju je pohvalio Saša koji je rekao: „Paola, ti si poprilično talentirana po svakom pitanju, plivaš u tim raznoraznim stilovima i jako se lako prilagođavaš svemu. Ti si baš lik koji u svemu izvuče nešto što je karakteristično za tog izvođača i to je jako bitno za nas“. Kedžo joj je poručio kako je teško nakon prošle emisije napraviti nešto slično, ali kako je ona uspjela sve odraditi kako treba. „Ti si se uvijek ulovila u koštac sa svime i sve jako dobro odradila“, zaključio je.

Prošloga tjedna sve je iznenadila svojom seksipilnošću, a u ovoj epizodi Katarina Baban utjelovila je legendarnog Princea. „Imala si čast utjeloviti jednog od najutjecajnijih glazbenika svih vremena, meni se kod njega jako sviđalo što je šibao i mušku i žensku energiju istovremeno, a svojim pokretima si to dočarala“, poručio joj je Kedžo i dodao kako bi osobno volio da je u Katarininoj interpretaciji bilo malo više Princeove seksualnosti. „Vizualno si odlična, vokalno mi se nisi baš približila Princeu. Meni je to recimo falilo“, kritičan je bio Saša, kao i Nives koja joj je poručila kako je prvi puta čula da se Katarina vokalno muči. S druge strane, Petreković kaže kako je on vidio sreću i ljepotu u nastupu. „Katarina većinom ima teške zadatke , a to je pjevati i skakati u isto vrijeme. Dobiti sve te pokrete u kratko vrijeme je vrlo teško“, stao je u njenu obranu Petreković.

Damir Poljičak ponovno se našao pri dnu ljestvice, ovoga puta kao Jelena Rozga u grupi Magazin, otpjevavši njihov hit ‘Suze biserne’. „Ista Jelena Rozga“, duhovito je rekao Saša i dodao: „Što se tiče pjevanja i postavke glasa, to je opet na nekoj zavidnoj razini. Opet si napravio dobru stvar.“ Petreković je rekao kako ga čudi što jedan muškarac čitavu pjesmu može izvesti u falsetu, ali i kako navija za Poljička. Budući da već dugo ne skriva simpatije prema Poljičku, Nives je ovoga puta bila kratka i jasna. „Meni si totalno prenio tu atmosferu spota, kao šumska diva. Djeluješ nevino i čedno“, kazala mu je u svom stilu. Kedžo je rekao kako je transformacija bila vokalno jako dobra, ali i dodao: „Ako si muškarac, osim ako si Saša Lozar, ne možeš u potpunosti donijeti Rozgu kako treba“.

Na začelju ljestvice ovoga se puta našla Ana Vilenica koja je utjelovila Dalibora Bruna i otpjevala pjesmu ‘Nisi ti više crno vino’. „Prošli put si mi bila bolja. Skinula si njegove pokrete, ali malo je bila karikatura“, poručio joj je Kedžo. „Malo ponekad trebaš bacit na neku karikaturu, ali ne previše. Kod glasa mi je falilo tog nekog specifičnog vibrata koje on ima nakon završetka svake fraze“, rekao je Saša. Petreković je istaknuo kako je ova točka dosta teška za odraditi, ali i kako se dobro zabavio za vrijeme njenog nastupa. „Dosta je on teatralan i naglašen, imaš dojam da on svaku riječ dočarava svojim pokretima. Možda je bilo sve malo prenaglašeno i u dosta momenata otišlo u pretjeranu karikaturu“, zaključila je Nives.

U osmoj epizodi popularnog zabavno-glazbenog showa vidjet ćemo transformaciju Katarine Baban u popularnog Jolu, Paolu Valić Bekić kao dio grupe TLC, Anu Vilenicu kao Camillu Cabello i Matka Knešaureka kao Lionela Richieja. Maja Bajamić postat će Michael Jackson, Amel Ćurić bit će Halid Bešlić, Damir Poljičak transformirat će se u Milu Hrnića, a Davor Dretar Drele će postati Zdenka Kovačiček.