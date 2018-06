(VIDEO) MAJA BAJAMIĆ SVE ŠOKIRALA: Ovo je nastup koji MORATE pogledati!

Zahvaljujući Majinoj pobjedi, Nova TV donirat će 10 tisuća kuna Hrvatskom savezu gluhoslijepih osoba ''Dodir''.

Pjevačica Maja Bajamić fenomenalno je utjelovila Indiru Levak i otpjevala hit grupe Colonia Svijet voli pobjednike u ovotjednoj epizodi emisije “Tvoje lice zvuči poznato”. Indirin glas i kretnje je toliko dobro skinula da se gledateljima na trenutke činilo da gledaju samu Indiru.

“Ti si dizala obrve, ti si pričala kao ona, ti plešeš kao Ira, kako? Vi kao da ste neke sestre, to nije normalno. Stvarno si odradila maestralno”, komentirala je Maja Šuput koja je ovoga tjedna u žiriju nakratko zamijenila Nives Celzijus.

“Ti si apsolutno izdominirala u duši tu Indiru i to je nešto nevjerojatno, svaka čast. Ovo je fakat jako dobro”, izjavio je Saša.

Prvi je na pozornicu izašao Amel Ćurić kao Barry White s pjesmom “Let the Music Play”.

– Jako dobro si odradio zadatak. Čak sam se na neke momente i ježio, što je super – rekao mu je Kedžo.

– Kad sam te gledala, taj zlatni lančić me podsjetio na zlatno doba Miše Kovača, a odijelo na jedan spot od Dražena Zečića, zgodna kombinacija. Mislim da ono što si ti večeras izveo je dostojno tvoje pozicije – rekla mu je Maja Šuput.

Ana Vilenica utjelovila je Michela Tela s pjesmom “Ai Se Eu Te Pego”.

– Ti si nam, kao i uvijek, svojim duhom i zafrkancijom donijela zabavu u studio – rekao je Saša Lozar.

– Ja mislim da je bila muško koliko je i on bio muško, nije ni baš velika razlika, pa nije on macho man! Mislim da si odradila najbolje što si mogla i možeš biti sretna. Dobro su te zamaskirali, dobro je to ispalo – zaključila je Šuput. Petreković se složio s kolegama i dodao kako nema nikakvih zamjerki na Anin glumački dio.

– Vladaš scenom, donosiš toliko pozitivne energije, meni je to najbitnije. Meni je pjesma fora, a ti si mi genijalna – izjavio je Kedžo.

Damir Poljičak nastupio je kao Pink i izveo pjesmu “What About Us”.

– Očekivala sam vokalni debakl, ali ugodno sam iznenađena. Spektakl nije, ali bilo je stvarno dobro. Bilo je tu nekoliko dionica gdje si trebao izvući gore i to si napravio – komentirala je Šuput.

– Ovo je bila toliko impresivna točka s plesačima, tvojom energijom, tvojom klasičnom predanošću koju uvijek imaš – hvalio je Damira Saša Lozar.

Matko Knešaurek pjevao je pak pjesmu “Be My Lover” nekoć popularnog francuskog dua La Bouche.

– Meni je najjači trenutak kad odeš skroz u falset i zakreštiš – rekao mu je Petreković.

– Jako mi se sviđa kako si išao postaviti imitaciju njezina glasa i to ti je veliki plus. Drugačije jednostavno ne možeš nju dobiti. Drugačije ne ide – komentirao je Saša.

Katarina Baban svojom je izvedbom sve oduševila. Nastupila je kao Nered i otpjevala navijačku himnu “Srce vatreno”.

– Iz tako malenog, ženskog, vitkog tijela izađe ovakav muškarac ćelave glave s ovakvom energijom. Hrvatska je apsolutni pobjednik! – glasno je rekla Šuput.

– Publika je dvanaesti igrač, nikad se ne zna kako će završiti jer je lopta okrugla – komentirao je Saša.

– Ja već dugo vremena čekam da ti prebaciš, a večeras si prebacila, zapalila si studio i ja tebe baš želim vidjeti u finalu! – dodao je Kedžo.

Paola Valić Bekić imala je zadatak izvesti pjesmu “Rock DJ” i transformirati se u Robbieja Williamsa.

– Imala si dosta nezahvalan zadatak, pogotovo vokalno, ali skinula si njegove manire, način pjevanja, bila si taman kao zaigrano štene, simpatično iritantna – rekao je Kedžo.

– Nije mi djelovalo da si se pretjerano mučila oko toga. Imaš nešto vragolasto u okicama poput njega. Meni je ovo bilo zaista dobro – komentirala je Šuput.

– Malo si mu pobjegla glasom. Išla si iz prenaglašenog u nešto što si gađala povremeno, ali što se tiče točke i vibre, tu si ga imala – rekao je Saša.

Zadnji je nastupio Davor Dretar Drele kao Missy Elliott i izveo pjesmu “Get Ur Freak On”.

– Drele, ja te znam otkad sam se rodila, ja ti se kunem da nisam mogla zamisliti da ti ovako možeš izgledati, plesati i baljezgati ove riječi! – rekla mu je Šuput.

– Missy Drelliot je pogodila svaku riječ. Nastup hvale vrijedan finala – izjavio je Petreković.

– Ne postoji pogreška iz koje se Drele ne može izvući. To je tvoja veličina, velika prednost i ja te cijenim zbog toga, svaka čast! – rekao mu je Saša, koji je tražio i obećanje ponovnog okupljanja Dreletronica.