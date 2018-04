(VIDEO) NIVES NIJE MOGLA ZASTAVITI SUZE: Paola Valić kao Sia sve rasplakala!

Autor: dnevno.hr

Svojim plesom oduševila 10-godišnja Marta Otročak, a uz Amela je nastupio Vito Ljubičić koji glumi dječaka Ranka u ''Čistoj ljubavi''

Bekić koja je ovoga puta oduševila žiri i publiku emotivnom izvedbom pjesme ‘Chandelier’ koju u originalu izvodi australska pjevačica Sia. Svojom nevjerojatnom plesnom točkom Paoli je pomogla 10-godišnja Marta Otročak, ekipna prvakinja Hrvatske u gimnastici. Njihova zajednička izvedba ostavila je bez daha sve članove žirija, a posebno Nives koja nije mogla suspregnuti suze.

„Znaš li koliko si me dirnula? Toliko vas je bilo lijepo za gledat. Nemam riječi“, oduševljeno je komentirala Nives, a Kedžo je dodao: „Došli smo do vrha emocija. Netko će reći da si zbog Marte imala olakotnu okolnost, ali to nije točno. Ljudi ne kuže koliko je ovo teško pjevati. Vani ju zovu čelično grlo, zato što pjeva kao manijak. Ti si pjevala kao totalni manijak i hvala ti na ovome!“, rekao je. S njima se složio i Saša: „Ti si to toliko dobro otpjevala. Imala si ta njena namjerna puknuća u glasu… a ti Marta, bila si fantastična. Stvarno nismo znali koga bi prije gledali, koliko je to atraktivna točka bila.“ Oduševljenje nije sakrio ni Petreković:„Bio sam malo skeptičan, ali bilo je sjajno cure. Fajteru, jako teška emisija za nas!“, zaključio je. Prema Paolinom izboru, Nova TV donirat će 10 tisuća kuna udruzi Korak dalje iz Daruvara koja pomaže osobama s mentalnom retardacijom.

Na drugom je mjestu ovoga tjedna bio Amel Ćurić koji je zajedno s malenim Vitom Ljubičićem na pozornici utjelovio legendarnog Mišu Kovača otpjevavši pjesmu ‘Još i danas teku suze jedne žene’. „Maska i tvoj glas – isti kao Mišo Kovač. Meni je ovo jedna od boljih transformacija“, kratak je bio Petreković, a Saša se složio s njim i dodao kako su napravili show na pozornici. Nives je primijetila kako je maleni Vito zapravo njen kolega iz serije Čista ljubav i komentirala: „Zaista je lako pretjerat kod nekih izvođača jer to može postati pogrdno, ismijavački i ružno. Ti nisi ni u jednom trenutku pretjerao. Bravo!“ Kedžo je ponovio pohvale Amelu i Vitu, ali je posebno pohvalio tim koji je radio na maski. „Imao si sve, prenio si njegovu karizmu na nas. Svaka ti čast, tvoj najbolji nastup do sad!“, kazao je Kedžo. S Amelom Ćurićem nastupio je i Vito Ljubičić kojeg su gledatelji upoznali i kroz link Ranka dječaka iz popularne serije Čista ljubav.

Katarina Baban utjelovila je popularnu Rihannu i oduševila žiri izvedbom pjesme ‘Work’. „Tebe doživljavam kao slatkicu, anđelčića. Privatno zatomljavaš seksipilnost i onda se ovo desi. Jesi ovo stvarno ti? Prekrasno izgledaš, obožavam ove tvoje uloge gdje si predivna!“, rekla joj je oduševljena Nives. „Teško se bilo skoncentrirat tu na glas. Glas je bio dosta dobar, a sve u svemu zadovoljan sam ovom transformacijom“, konstatirao je Saša, dok je Kedžo komentirao kako je Katarina u ovom nastupu bila prava frajerica. „To je ono što se ovdje traži, da ti nisi ti, nego da si ti ona. Veličanstvena maska i izgled. Svaka ti čast!“, zaključio je Petreković.