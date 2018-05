Kultna domaća dramska serija Dnevnik Očenašeka ponovno na malim ekranima

Autor: dnevno.hr

Hrvatska radiotelevizija (HRT) na Trećemu programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 3) od subote 12. svibnja s početkom u 20.05 započinje s prikazivanjem kultne dramske serije Dnevnik Očenašeka, snimljene 1968. godine prema romanu Vjekoslava Majera. Četverodijelna serija snimljena je prema istoimenome romanu tiskanu 1938. godine, koji je u trenutku kada se pojavio govorio o neposrednoj suvremenosti jer se radnja zbivala u Zagrebu potkraj 1937. godine. Vjekoslava Majera je kao pisca zanimao svijet malih ljudi s periferije i sjetna atmosfera tjeskobne svakidašnjice koja sluti skoru katastrofu, Drugi svjetski rat, a ne vidi izlaza iz socijalnih nevolja. Njegovi su junaci dobroćudni i pomalo ekscentrični samotnjaci i sanjari koje svakidašnjica baca iz jedne nedaće u drugu, a zadovoljstva pronalaze u krčmama, kinima i ljubavnim tlapnjama. Glavni lik Očenašeka tumači Špiro Guberina, a ono što ga razlikuje od ostalih jest njegovo uporno razmišljanje o vlastitoj sudbini, ali i sudbini svijeta, a obje su podjednako tužne i bezizlazne.

U prvome nastavku nižu se likovi iz prijeratnoga periferijskog Zagreba, koji ne gube nadu da bi se svijet ipak na vrijeme mogao opametiti i izbjeći ratnu katastrofu. „Možda još ima vremena da se pomirimo” kaže tako jedan od njih. U susretu s jednom privlačnom šankericom dolazi do izražaja Očenašekova netrpeljivost prema ljudima kojima je u životu najvažniji novac. Naime, Očenašek bi mogao dobiti posao kao trgovački agent, ali mu za to treba gotovina, koju on, dakako, nema.

Redatelj je i scenarist dramske serije Dnevnik Očenašeka Eduard Galić, a uloge tumače Špiro Guberina, Ivo Šubić, Ana Hercigonja, Mia Oremović, Fabijan Šovagović, Krešimir Zidarić, Stevo Vujatović, Zvonimir Rogoz, Uglješa Kojadinović, Olga Pivac, Angel Palašev i Zvonimir Jurić.

Osim na Trećemu programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 3) subotom od 20.05 dramska serija Dnevnik Očenašeka bit će dostupna i putem mobilnih uređaja, tableta i računala s pomoću multimedijske usluge HRTi.