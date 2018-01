(FOTO) MORBIDNO! Kuda ide svijet? Youtuber u šumi našao obješenog čovjeka, sve snimio i rugao se

Autor: R.A.

Poznati Youtuber prešao je svaku granicu!

You Tube kao društvena mreža spada u one najutjecajnije, a kreatori, kako se nazivaju ljudi koji snimaju svoja videa, mogu zaraditi poprilične iznose novca samo na oglasima koji se pojavljuju tijekom videa. Amerikanac Logan Paul spada u jedne od poznatijih lica spomenute mreže, no njegov posljednji video učinio ga je poznatim i diljem svijeta. Nažalost, zbog potpuno krivih razloga. Naime, poznati vloger posjetio je Japan i šumu ispod planine Fuji koja se naziva “šuma za samoubojstva” upravo iz razloga što veliki broj ljudi tamo odluči okončati svoj život. Dok je vloger šetao šumom sa svojim prijateljima, uočio je obješenog muškarca, a njegova reakcija je bila u najmanju ruku neprikladna. Smijeh i čuđenje samo su neke od neprihvatljivih emocija koje je pokazao, no, granicu je prešao kada je snimio obješenog čovjeka. “Hej, jesi li živ? Zajebavaš se s nama?” kaže truplu u jednom trenutku, a kasnije komentira: “Ruke su mu ljubičaste. Učinio je to jutros.”

Naravno, video je ubrzo uklonjen s You Tubea, ali pokazuje izvrnuti način razmišljanja gdje su neki spremni napraviti sve za lajkove ili u ovom slučaju za broj gledanja videa. U nastavku možete pogledati djelić videa u trenutku kada “vesela družina” ugleda obješenog čovjeka.