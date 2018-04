IGRAJU SE NAŠIM MOZGOM? Na bebama testirali iPhone! Razlog zbog kojih ga ovako zaljubljeno gledaju je šokantan…

Autor: Snježana Vučković

Doc. dr.sc. Hedda Martina Šola objavljena je u međunarodnoj enciklopediji „Hübners Who is Who in Croatia“ kao jedna od vodećih marketinških stručnjakinja u RH. Njezino ime je potpisano na nekolicini vizualnih identiteta Gradova i Općina kao i strateških marketinških planova, brendova i strategija. Autorica je prve knjige o neuromarketingu u Hrvatskoj „Marketinška oružarnica“ i knjige „Neuromarketing Armoury“. Njezine knjige su prevedene na dva strana jezika, izučavaju se na fakultetima i prodaju se u Hrvatskoj, USA i zemljama EU.

Upravo zbog svih ovih referenci, Heddi Martini Šola treba vjerovati kada donosi zaključke o marketinškim trikovima, utjecaju reklama na naš um ili razlozima ovisnosti čovjeka o određenim proizvodima.

Kada je u pitanju ovisnost o iPhone-u, Šola tvrdi da je nema. Jer je zapravo riječ o pravoj, pravcatoj ljubavi te da se ovaj mobitel voli baš kao što se voli bližnji svoj:

“Rezultati znanstvenih neuromarketinških istraživanja će Vas itekako iznenaditi a možda i ostaviti bez teksta. M. Lindstrom objavio je znanstvenu tvrdnju u New York Times-u: „Vi volite

Vaš iPhone i to doslovno!“, o upotrebi iPhone-a, koja je prouzročila veliki jaz između znanstvenika u neuromarketingu. Upravo zbog toga ovdje ju apstrahiram kao eklatantni primjer kako se

znanost može pogrešno protumačiti”, kazala je Hedda Martina Šola.

Na iPhone reagiramo kao na papu

“Lindstrom je htio analizirati brend marke Apple, koristeći pritom njihov najprodavaniji model iPhone 6. Cilj istraživanja bio je utvrditi postoji li određena ovisnost prema mobitelu iPphone 6 od strane potrošača. Istraživanje je provedeno primjenom fMRI metode gdje su ispitanicima pokazane slike sljedećih brendova: Apple, Harley-Davidson, i religijski brendovi poput krunice i Pape. Lindstrom je tada zaključio kako je moždana aktivnost bila „nevjerojatno slična“ kod svih ispitanika prilikom izlaganja svih fotografija. Zatim je napravio dodatno istraživanje na bebama, u kojem je promatrao 20 beba u dobi od 14 do 20 mjeseci, stavivši pred njih BlackBerry i iPhone 6. Istraživanje je pokazalo da su bebe pokazale veći interes za iPhone jer ih je „privukao ekran i nisu mogli razlikovati virtualni od stvarnog svijeta“”, objasnila nam je stručnjakinja Šola, a nakon toga smo doznali o rezultatima istraživanja koje je trebalo ustvrditi izaziva li iPhone 6 kod ljudi ovisnost, kao što izaziva droga, kocka, alkohol, videoigrice i sl.

Volimo iPHONE kao ljudsko biće

“U suradnji s neuromarketinškom agencijom „MindSign Neuromarketing“ ispitali su osam muškaraca i osam žena u dobi od 18 do 25 godina, tako da su ispitanim subjektima kronološkim redom pustili: zvuk mobitela, sliku mobitela, zvonjavu i vibraciju mobitela. Rezultati istraživanja pokazali su aktivaciju obje moždane polutke (kod svih ispitanika) i to posebno za svaki promatrani dio istraživanja (zvuk, slika, zvonjava i vibracija). Drugim riječima, kada su ispitanici vidjeli iPhone 6 oni su ga zapravo i „čuli“, a kada su ga „čuli“, oni su ga zapravo i vidjeli. Taj fenomen je stručno objasnio kao „synthesia“. Također, u istraživanju je apstrahirao kako su ispitanici imali „nalet aktivacije“ u dijelu mozga koji se stručno zove insular cortex, a taj dio mozga se aktivira prilikom emocijske reakcije ljubavi i suosjećanja. Lindstrom zaključuje kako ispitanici zapravo reagiraju na iPhone 6 kao da su u prisutnosti svojega životnog partnera (muškarac/žena) ili člana obitelji. Točnije, znanstveno zaključuje kako ispitanici ne pokazuju ovisnost prema iPhone 6 već da „doslovno vole svoj mobitel”, zaklučuje naša sugovornica.

Upravo je ova tvrdnja uznemirila znanstvenike koji su žestoko i argumentirano u konačnici opovrgnuli tu tvrdnju, koristeći se pritom neosporivim znanstvenim tvrdnjama koje su Lindstromu nedostajale. On je, naime, objavio znanstvene argumentacije bez detaljno objavljenih rezultata istraživanja kao i detaljnih objašnjenja znanstvenih činjenica na osnovi kojih je napravio znanstveni zaključak.

Apple je uspio humanizirati proizvod

“Zašto potrošači toliko kupuju iPhone i da li ga „vole“? Odgovor je vrlo jednostavan: Apple je uspio humanizirati proizvod. Iako mobitel Apple nema lice i nije čovjek već proizvod, no naš mozak ga vidi drukčije. Neuroznanstvenici iz Berlina prof. dr. Jürgen Gallinat i dr. Simone Kühn znanstveno su željeli istražiti objašnjenje jesu li potrošači izmanipulirani prodajom mobitela marke Samsung i marke Apple (iPhone). Kako bi dobili relevantne odgovore, proveli su ispitivanje na uzorku od 25 ispitanika koje su prethodno segmentirali kao 50/50 obožavatelja navedenih mobilnih marki telefona (Samsung/iPhone). Rezultati istraživanja su pokazali za a) mobitele Samsung – kada su ispitanici vidjeli mobitel marke Samsung, aktivirala se frontalna polovica mozga koja se ujedno i zove prefrontalni korteks. Prefrontalni korteks je dio mozga važan za donošenje odluka, rasuđivanje, planiranje aktivnosti i procesuiranje informacija; b) mobitel Apple (iPhone) – za razliku od Samsunga koji aktivira područje prefrontalnog korteksa, mobitel Apple aktivira područje mozga odgovorno za naklonost. Interpretacija istraživanja je da je mobitel Samsung za „mozak i razmišljanje“, dok mobitel Apple u mozgu stvara „dobar osjećaj“. Istraživanje je također pokazalo kako mobitel Apple aktivira režnjeve u temporalnom režnju mozga, a taj dio mozga se aktivira kada vidimo i evaluiramo emocijske reakcije na nečijem licu”, zaključak je naše stručne sugovornice.