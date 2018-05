POZNATI PORTAL ISMIJAVA SLAVENE ‘Hrvati glume da nisu Slaveni, Srbi sve mrze, a Bošnjaci uživaju svinjetinu i alkohol’

Autor: R.M.

Popularni portal 'Slavorum' odlučio se opisati arhetipne osobine slavenskih naroda i time su dobro polarizirali čitatelje, naročito ove nama najbliže.

Nacionalisti, konzervativci i desnica pobunili su se zbog ‘netočnih navoda’ u opisu dok su liberali, ljevica i progresivci na zub uzeli ‘stereotipno predstavljanje naroda’. Svi ostali su se dobro nasmijali.

HRVAT:

Vrlo ponosan. Voli svoju državu, ona mu je jedina svetinja. Mrzi Jugoslaviju i svaki njezin spomen, nastoji izbjeći taj identitet na sve moguće načine. Obožava sve hrvatsko, hrvatski jezik (koji je zapravo slavenski podjezik, no to će uvijek namjerno zaboraviti), nema ništa slavensko u sebi. Voli povijest, ali samo nakon 91′ – ne voli se prisjećati dvaju Jugoslavija, niti Juraja Križanića – prvog panslavista, a nisu mu dragi ni arheološki dokazi u Ukrajini ili Poljskoj. Ne, on nije Slaven. Zašto? Zato što su Srbi Slaveni i to je ključni razlog – prije je Iranac, Got, Rimljanin… Sve samo ne Slaven. *Usred rasprave ode u Irsku*

SRBIN:

Vrlo ponosan. Ne može odlučiti koga mrzi najviše – jesu li to Hrvati, Bošnjaci, Albanci, Amerikanci, Bugari, Turci ili vlastiti ljevičari. Za sve krivi Hrvate, Bošnjake, Slovence, samo jer kažu da nisu Slaveni. No bez obzira na to tvrdi da su Hrvati, Bošnjaci i Slovenci samo različite verzije Srba – svi su Slaveni. Ili možda ni Srbi nisu Slaveni. A uz čašicu rakije cijeli planet postaje srpski. Pa čak i Rusi. Svi su ga izdali ali ne čini ništa da bi s njima popravio odnose. Želi postati Jugoslavenska Rusija. No da, to nije moguće jer su Rusi zapravo Srbi i postoje li uopće ti Slaveni ako su već svi Srbi? Ništa mu na kraju nema smisla, malo se smiri ali na kraju opet smišlja neku novu ideologiju.

SLOVENAC:

Vrlo ponosan. Ali osjeća i gorčinu pošto zna da je bolji i od Hrvata i od Srba. A opet i iznova oni ga bace u sjenu. Superioran je nad njima, gotovo da je Nijemac. Oni su samo seljačine. No zašto onda s njima završi u istoj državi i opet ga nadjačaju? Pa pobogu, njegova trava je savršena, ograda je tek obojana, kuća i susjedstvo su mirni… Sve superiorno naspram slavenskih susjeda divljaka, a opet – dominacije nigdje?! Duboko u sebi je dobričina i nacionalist koji nekako osjeća jugonostalgiju sve dok opet ne završi sa susjedima… Sve vam je jasno.

BOŠNJAK:

Vrlo ponosan. Ponosno voli Tursku zbog religije, pa oni su braća! No na kraju uvijek radije bira Srbe i Hrvate kao susjede, jede svinjetinu, ispija alkohol i obožava Balkan. Vodi državu s tri entiteta i glumi Tita, gura nacionalizam pred svojim ljudima ali iza vrata mora biti Tito da se ne poubija s ekipom. Stalno je na prekretnici i pojma nema što će s vlastitim životom – nada se Europskoj uniji, želi Amerikance da ga napokon oslobode tereta.

MAKEDONAC:

Vrlo ponosan ali i tvrdoglav, voli se pošorati s Grcima oko imena zemlje. Ime nije bitno ali ne želi izgubiti u tučnjavi pa izbacuje statue Aleksandra Makedonskog, oblači se kao drevni Makedonci, poziva se na njihovo podrijetlo. No duboko u sebi zna da je Slaven ali ne želi posustati protiv Grka bez obzira na cijenu – ići će čak i kod plastičnog kirurga da što više izgleda kao Aleksandar, samo da bi dokazao pravo makedonstvo.

CRNOGORAC:

Spava. Lijen. Ne želi svađe ni tuče. Ostavite ga na miru.