Novogodišnji make up treba biti elegantan, profinjen i postojan, bez obzira u kojem okruženju se slavi doček

Od stare godine se opraštamo 31. prosinca te u obilju blještavila, pjenušca, zabave i veselja dočekujemo novo kalendarsko ljeto. Za djevojke i žene najluđa noć vrijeme je kada je u pogledu make – up stila sve puno šljokica, zlatnih nijansi, sjaja…I tako već tradicionalno godinama, ističe poslovna make up stilistica Amadea Krajnović, Loyalty članica Virtuanog ženskog poduzetničkog centra i vlasnica branda Red Lips.

U trendovima make up-a za najluđu noć do danas nije se baš puno toga promijenilo. U novogodišnjoj noći sve je dozvoljeno…..i dalje su aktualne šljokice, glitteri, zlatne i srebrne nijanse. Za one odvažnije, ove godine šljokice se nose i na usnama. Blještavilo je must have za najluđu noć, ali ipak treba pripaziti da make up bude doziran i dosljedan ukusu i stilu osobe koja ga nosi – podsjeća make up stilistica Amadea Krajnović.

Prije pripreme za originalan i prepoznatljiv novogodišnji stil i make up dobro je provjeriti i primjeniti male tajne velikih majstora make up-a, posebice profesionalaca. Rezultat – sigurno ćete ostati zamijećeni u najluđoj noći.

Svaka žena na dočeku Nove Godine želi izgledati glamurozno, dobro se osjećati i ludo se provesti. Kako bi izgledale najbolje u novogodišnjoj noći svakako je dobro potražiti savjet profesionalca ili otići na profesionalno šminkanje. Jedna od «tajni» dobrog make up-a je svakako dobra podloga koja se treba stopiti s kožom, kako teksturom, tako i s nijansom tena. Treba paziti i da odabir make upa bude u skladu s osobnošću, odjećom, odgovarajućom nijansom sjenila, ruža…Važno je s kakvim vibracijama ulazimo u novu godinu, a to bi svakako trebala biti dobra, pozitivna energija kojom zračimo i kako se osjećamo – ističe vlasnica branda Red lips.

Važno je napomenuti da pri odabiru make upa treba voditi računa i gdje dočekujete Novu Godinu – da li je proslava u klubu, restoranu, kućnoj zabavi ili na otvorenom. Svakako treba voditi računa da make up bude postojan, pogotovo za doček na otvorenom. A kako bi make up u novogodišnjoj noći izgledao savršeno, važna je dobra njega i hidratizacija kože posebno u ovim zimskim danima, a na koju svakako ne trebamo zaboraviti i barem večer prije samog dočeka napraviti lagani piling lica i usana i nahraniti kožu kremom koju i inače koristimo – ističe Amadea Krajnović.

No i unatoč pozornosti kojoj mnoge djevojke i žene pridaju novogodišnjem stylingu, greške su česte. Treba pripaziti da make up bude elegantan, profinjen i sofisticiran uz dašak glamoura, jer u make up-u uvijek vrijedi pravilo «Manje je više» . Pa tako i u novogodišnjoj noći kada je sve dozvoljeno. Treba svakako dozirati nanošenje šljokica i glittera, kako make up ne bi bio prenapadan i previše odstupao od uobičajenog.

Za dvadestogodišnjakinje, koje su prelijepe i bez šminke, svakako bi savjetovala što manje šminke, a da istaknu ono najbolje na sebi. Uz dobru podlogu, svježe tonove rumenila, sa zlatnim eyelinerom na kapcima, oblinijim slojem vodootporne maskare na trepavicama i nude nijansom ruža, izgledat će svečano i profinjeno. Za one malo hrabrije, koje vole eksperimentirati, mogu uz dobru podlogu, rumenilo i sjajilo na usnama na obrve nanijeti metalik sjenilo u zlatnim ili brončanim nijansama. Damama u tridesetim godinama preporučila bi svakako profinjeni i sofisticirani make up, uz dobru podlogu, svježe tonove rumenila, brončano ili zlatno sjenilo na kapcima i neizostavan crveni ruž na usnicama. Za one malo hrabrije, uz dobru podlogu, svježe tonove rumenila, s neizostavnim smokey eye na kapcima u sivim, crnim ili smeđim nijansama uz obaveznu jaču nijansu crvenog ruža. Naravno, sve to začiniti s malo šljokica, kako bi make up izgledao glamourozno. Ženama u zreloj, odnosno mudroj dobi preporučila bi svakako što manje šminke, uz dobru podlogu, svježe tonove rumenila, lagane mat nude teksture na kapcima, sa slojem vodootporne maskare na trepavicama i ružem u skladu s odjećom koji može biti i malo intenzivnije nijanse. Kako bi se i one osjećale glamurozno u najluđoj noći, u unutarnje kutove oka mogu nanijeti malo sedefasto bijelog sjenila ( ili šljokica) ili u luku ispod same obrve, kako bi sedefasto sjenilo ili šljokice reflektiralo svjetlo i dalo dozu glamoura – naglašava make up stilistica.

I stavlja kao imeperativ da novogodišnji make up nosi zajednički stilski nazivnik – da treba biti elegantan, profinjen i postojan, bez obzira u kojem okruženju se slavi, uz činjenicu da je najbolji make up onaj s kojim se osjećamo odlično.