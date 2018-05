VJENČANJE DESETLJEĆA: Kraljica Elizabeta dodijelila princu Harryja zanimljiv poklon

Kraljica Elizabeta dodijelila je u subotu svom unuku, princu Harryju, titulu vojvode od Sussexa, priopćila je Buckinghamska palača, što znači da će njegova američka zaručnica postati vojvotkinja nakon što se par danas vjenča.

Harry je također dobio titule grofa od Dumbartona i baruna od Kilkeela.

Princ Harry, šesti u nasljednom redu za britansko prijestolje i američka televizijska glumica Meghan Markle vjenčat će se u subotu u zamku Windsoru, domu britanske kraljevske obitelji gotovo tisuću godina, najstarijem i najvećem naseljenom dvorcu na svijetu.

