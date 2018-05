Otkrivamo najveću hrvatsku tajnu: Ovo su mjesta na kojima se jede najbolja janjetina u državi

Autor: dnevno.hr

Obožavana janjetina... kao da je dio hrvatske tradicije

Dobra proslava bez janjetine, u Lijepoj našoj teško je zamisliva. Najčešće je se može vidjeti, ali i okusiti na putu prema moru. Da bi janjetina bila vrhunska valja voditi računa čak o drvetu kojim se loži – ono treba biti suho, a najčešće se rabe grabovina, hrastovina ili česnima. Prije nego što dospije do stola, janjetina se na dalmatinskim pašnjacima hrani samo domaćom i prirodnom hranom. Hrvatska janjetina, ona domaća okusom i mirisom je prepoznatljiva, a prodavači pa i uzgajivači ističu kako konzumenti koji to prepoznaju za cijenu niti ne pitaju. Za kvalitetu hrvatske janjetine nadaleko se čulo pa je ona s Paga zaštićena oznakom izvornosti, iako se gurmani kunu da je vrhunska i ona lička, a neki pak kažu da je od paške još bolja janjetina s Cresa.

Inače, janjetina s Paga dobila je nedavno i rješenje Ministarstva poljoprivrede prema kojem se odobrava prijelazna nacionalna zaštita naziva Paška janjetina- zaštićena oznaka izvornosti. Da bi janjetina nosila oznaku izvornosti janje mora biti othranjena na Pagu te se smije prodavati cijelo ili razrezano na pola. Mora biti zapakirana u foliju, a na svakoj treba biti i dokumentacija u kojoj stoji podrijetlo roditelja koji garantiraju da su othranjeni na ovom otoku. Unatoč tome, na zagrebačkim tržnicama primjerice uglavnom se nudi lička janjetina po cijeni od oko 70 kuna po kilogramu.

Za razliku od tržnica u supermarketima se može naći i rumunjske janjetine za koju je primjera radi u Konzumu potrebno izdvojiti oko 60 kuna po kilogramu, i Kaufland prodaje istu janjetinu ali za oko 65 kuna po kilogramu, dok ćete u Intersparu za isto meso trebati izdvojiti i do 70 kuna. U trgovačkim lancima, za razliku od privatnih mesnica hrvatska janjetina prilično se teško pronalazi. S druge strane cijena paške janjetine, ovisno o sezoni od 80 pa do 110 kuna po kilogramu. No, sve ovo treba ispeći, a što je s već pečenom janjetinom i gdje je najbolja?

Ako je suditi po gastroblogerima gdje god stali starom cestom prema Jadranu nećete se razočarati. Blogeri izdvajaju i novaljski restoran Boškinac koji nudi ukusnu janjetinu, ali i brojne druge svježe, sezonske namirnice poštujući baštinu. I restoran Maki u Gospiću na blogerskim je popisima pa se kaže da je riječ o restoranu koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, osobito kada se pred gosta iznese prava lička janjetina. U istom gradu posjetiti vrijedi i Zlatnu potkovu, i to oko podneva kada služe vruću ličku janjetinu skinutu s ražnja.

Zadrani pak u svojem gradu za vrhunsku janjetinu preporučuju restoran Tamaris, dok je u Zagrebu na glasu Trnjanka. Po janjetini je poznat i restoran Hajduk na Klisu, a spominje se i restoran Fenix na izlazu iz Slunja. Gdje je doista najbolja janjetina možete nam dojaviti, rado čemu kušati, ali u konačnici možemo se složiti da je sve to stvar ukusa, a kada je janje domaće i dobro pečeno nigdje se nećemo buniti.