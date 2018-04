(FOTO) JAVNOST JE PODIJELJENA, A ŠTO VI ŠTO MISLITE O OVOME? Mladić ušetao u Plodine odjeven kao Borat!

Autor: dnevno.hr

Situacija je jednima smiješna i zabavna, no drugi su ogorčeni što je izostala reakcija policija.

Putem svoje Facebok stranice istarski portal Regional Express podijelio je s čitateljima fotografiju neobične scene iz dućana ‘Plodine’ u Fažani. Malo više temperature mnogima su dobro došle. Ali ne kao i mladiću s fotografije. Naime, mladić je u trgovinu ušetao odjeven u manikini. Bizaran odjevni predmet koji je u filmu “Borat” popularizirao Sacha Baron Cohen.

U komentarima su korisnici Facebooka podijeljeni. Situacija je jednima smiješna i zabavna, no drugi su ogorčeni što je izostala reakcija policija.

‘To šta rade po Fažani je prestrašno..sami si to dopuštamo jer smo narod koji će se prodat za dva crna’, ‘I šta,to je kao ok???!!! Šta takav ide i kući u dućan??’, ‘Sramota ono što rade je čisti bezobrazluk i nepoštovanje drugih’, ‘Nije bilo nikog normalnog da ga išuta dobro..da jede 3 mjeseca juhe na slamku’, ‘Je li to istanbulska konvencija?’ i ‘Za psihijatriju’, samo su neki od bijesnih komentara.

Drugi su uvjereni kako je mladić izgubio okladu, treće je nasmijalo a jedan je komentator poručio: “‘Svima onima koji pljuju po ovom tipu turista, poručio bi da prije pljuvanja malo razmisle! U periodu kad dolaze ovakvi turisti, skoro da i nema drugih turista. Znači u pred sezoni i post sezoni. Više potroši jedan ovakav u par dana, nego cijela obitelj kamperaša u jedan mjesec, a o tome da su prljavi, nebi raspravljao. Tko od nas nije bio mlad i radio gluposti,nije proživio mladost, taj nije ni živio!”.