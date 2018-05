GLEDALI SMO DEADPOOL 2 Kako je antijunak srušio institut političke korektnosti

Antijunaci nikad nisu pretjerano zanimali Marvelovu filmsku sekciju. Format tzv. 'obiteljskog filma' godinama je u pat poziciji držao brojne stripovske junake, a Deadpool je predvodio kolonu.

Inteligentan sarkazam, ismijavanje političke korektnosti i izvrnut humor definitivno nisu tipični obrasci koji će u kina tijekom nedjeljnog poslijepodneva dovesti oca, majku i dvoje nadobudne djece uz kokice i Colu. No veliki uspjesi praktički svih franšiza Marvela uvjetovali su lakši prolazak nekih malo riskantnijih projekata. Budžet prvijenca od svega 58 milijuna dolara dovoljno govori o želji studija za rizikom – no gotovo 800 milijuna dolara konačne zarade pokazalo je da su svi strahovi bili posve neopravdani. Nastavak tako postaje iznimno očekivan, a ulog ovaj puta dvostruko raste. 110 milijuna mora garantirati najmanje jednak konačni ishod. Sada je sve procijenjeno kao sigurna oklada. Scenarija su se uhvatili Paul Wernick koji nije plijenio nekim predobrim tekstovima i njegov suradnik Rhett Reese, a cijelo vrijeme im je asistirao i glavni akter Ryan Reynolds čije su šale i pošalice po nekim navodima značajno potpomogle priču. Novopečeni redatelj David Leitch (‘Atomic Blonde’) uklapa se u način slaganja tima pa je ovaj film zapravo poslužio kao prijemni ispit za većinu kreativaca.

I onda cijela priča dobiva tek za nijansu iznadprosječne ocjene kod kritičara. Ako izuzmemo hipersenzitivce koji se vrijeđaju na gotovo svaku šalu, kritike su išle u smjeru plova na fami prvijenca. Otišao sam u kino bez prevelikih očekivanja, smatrajući da ću sigurno biti zadovoljan i da je jedino pitanje do koje mjere. A nakon odgledanog sadržaja moram priznati da ovo nije ništa lošije od prethodnika. Istina, većina fora previše je kompleksna, zahtjeva oštroumnost, fokus jer dolaze u serijama i manjak osjetljivosti na njihov kontekst. U prijevodu – ne smijete biti licemjerni, samo je humor u pitanju. Tempo filma je prilično brz, emocija je ubačena kao svojevrsni balans i korektiv dok ‘punch’ dolazi neočekivano i pomalo van uobičajene Marvelove faze u kojoj je svaki segment radnje unaprijed pomno osmišljen, po već uhodanim obrascima. Stefan Kapičić još jednom daje glas Colossusu, Josh Brolin odlično igra rolu Cablea, a mladi Novozelanđanin Julian Dennison (kojeg smo gledali u odličnom ‘Hunt for the Wilderpeople’) neuravnoteženog Firefista. Ne znam je li tko primijetio, ali nevidljivi Vanisher bio je Brad Pitt čime je zaokružen ‘Easter Egg’ kojim se poigrao i Stan Lee kao dio grafita jedne sporedne zgrade u izmjeni scena. Izrugivanje gotovo svim ‘svetinjama’ američkog licemjerja cijelo kino je nasmijalo do suza.

Parodiranje obiteljskog filma otišlo je toliko daleko da je kroz petnaest minuta namjerno srušen rekord u broju mrtvih i krvi, a trend se kasnije samo nastavio brutalnim crnim humorom koji je ostao neshvaćen u svojoj eksplozivnosti i perfidnosti. Čak su i kritičari nošeni valom dojmova na kraju ipak priznali da fore možda nisu ništa novo, ali je originalnost toliko velika da ih prepričavate danima. Sve se doima poput neke serije na koju vas puca nostalgija i lijepi serotoninski osjećaji, iako je ista i dalje u pogonu – zapravo je tek počela. Osobno mi se film prilično svidio i gotovo mi je suludo da postoje oni kojima je prvi odličan, a drugi očajan. Skoro da razlike ni nema. Humor je toliko neobičan da je nemoguće da izblijedi ili postane predvidljiv. Glumci su dovoljno dobri da vas drže uz radnju, kao i likovi – a mogućnost nadogradnje uistinu je ogromna. Tim koji stoji iza projekta pojedinačno možda nije najbolji, ali u grupi očito odlično funkcionira. Franšiza ‘X-Force’ već je pompozno najavljena kao side-project poput Avengers projekta. No produkcijski tim navodi kako Deadpool neće ulaziti u druge franšize, poglavito jer će se morati skloniti iz sebi uobičajenog R-rating formata, a to nije opcija. Bilo kako bilo, nećete pogriješiti ako u kino odete i dva puta, te se dobro nasmijete i poistovjetite s antijunakom koji nekima pobuđuje ‘skriveno dijete’, a u nekima samo ono čega se nikada nisu ni riješili…