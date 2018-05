VODEĆI SVJETSKI PROGRESSIVE DJ U ZAGREBU ‘Deep House verzija dalmatinskih Klapa? Hvala na savjetu!’

Kineski paviljon zagrebačkog velesajma će u petak biti centar svih ljubitelja elektronske glazbe

U Zagreb dolazi nizozemski DJ Progressive podžanra Eelke Kleijn. Veliku popularnost u glazbenim krugovima zaslužio je nakon Mixmagovog prijenosa s ‘The Lab LA’ seta, u ‘mainstream’ je uplovio nakon suradnje s Johnom Legendom, a pažnju struke privukao je poslovima vezanim uz filmski soundtrack – radio je glazbu za trailere i filmove poput ‘Rush’ Rona Howarda, ‘Wrath of The Titans’ i pjesme Jennifer Lawrence ‘The Hanging Tree’ iz franšize ‘Igre gladi’ koja je i u Hrvatskoj osvojila kino publiku. Prije dolaska u Zagreb i nastupa s Chaimom i hvaljenim Guy J-om uz asistenciju ekipe iz ‘Frequent C’ – organizatora samog eventa – dobili smo odgovore na par pitanja.

Na upit o utjecajima, Kleijn navodi pop glazbenike kao prvotne uzore. “Haddaway i 2 Unlimited, Michael Jackson i Prince. Kasnije sam otkrio trance, negdje oko 96′, 97′. Uživao sam u glazbi Tiesta, Armina i Ferryja. S vremenom sam prirodno došao do Progressive glazbe i upoznao se s radom glazbenika kao što su Nick Warren, Hernan, John Digweed i Sasha. I sam glazbeni opus i ukus mijenjali su mi se kako sam sazrijevao pa ne mogu istaknuti nekog konkretnog uzora za cijeli život. Dapače, mijenjali su se usporedno s mojim razvojem.”

Za početnike je spremno udijelio i pokoji savjet. “Kao najbitnije kvalitete koje netko može imati istaknuo bih predanost i ustrajnost. Naravno, talent jest bitan, ali je u najmanju ruku podjednako važan kao i posvećenost samom procesu stvaranja glazbe. Čak i ako ste talentirani, potrebno vam je puno sati napornog rada da biste stvarali glazbu. Stvari se ne pišu same. To znači da ćete imati manje slobodnog vremena za partijanje s prijateljima, te ćete žrtvovati dio privatnog života radi glazbe. Sjećam se svojih osamnaest godina kada mi je ekipa odlazila na festivale, a ja sam ostajao u studiju gdje sam po cijele dane stvarao glazbu.

Ljubitelj je dužih nastupa. “Tijekom festivala postoji pritisak u kojem ste skučeni vremenom i u sat, sat i pol morate pokazati najbolje od vlastitog zvuka, pa ne ulazite u neke veće rizike. To definitivno limitira kreativnost. No baš zbog navedenih razloga preferiram duže nastupe, minimalno trosatne. To i meni i svima osigurava bolje iskustvo i doživljaj.” Od ranije poznaje domaću publiku pa samim time najavljuje i nastup. “Svirao sam u Hrvatskoj u par navrata proteklih godina. Generalno se ne pripremam posebno za gaže od države do države već više za sam ‘setting’ i veličinu događanja, publiku itd. Drago mi je čuti da me Hrvati slušaju i da je singl iz ‘Igre gladi’ postao popularan.” Na kraju se zahvalio oko savjeta da u Deep House glazbu pretvori i dalmatinske Klape, te je poručio da koncem godine priprema i novi materijal. Više informacija o samom događanju možete doznati OVDJE.