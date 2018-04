(VIDEO) OVO JE DOSAD NEOBJAVLJENA PREDIVNA PJESMA VINKA COCE: Jako dirljiva priča je iza njenog izlaska

Autor: dnevno.hr

Ivo Lesić iz arhiva izvukao dosad nepoznatu pjesmu Vinka Coce “Šta je čovik”

Nova pjesma pokojnog trogirskog tenora Vinka Coce bit će publici predstavljena ovog tjedna.

Jedan od najboljih hrvatskih pjevača umro je 2013., no splitski skladatelj Ivo Lesić iz arhiva je izvukao pjesmu koju je Vinko Coce snimio još 2005. godine i koja dosad nije bila izvodjena.

“Radi se o pjesmi “Šta je čovik” koju sam uglazbio i aranžirao na tekst Asje Kahle. Vinko Coce i ja te 2005. smo razgovarali o tome da mu napravim čitav album, no nakon što je nastala ova pjesma, on je otišao na turneju, a ja sam osnovao lutkarsko kazalište i tako se naš plan u hodu promijenio”, ispričao je Ivo Lesić.

Zanimljiv je i razlog zbog kojeg je baš sada odlučio u eter pustiti Cocinu izvedbu pjesme “Šta je čovik”.

“Imam dijete s posebnim potrebama koje ima apsolutni sluh i on je u jednom trenutku počeo pjevušiti “Šta je čovik, ko to zna, ka svića šta u mraku kratko sja”. I ja se tad sjetim da je sin to zapamtio dok smo snimali i onda sam izvukao pjesmu iz arhiva i doradio je”, otkrio je Ivo Lesić.

U cijelu se priču uključio i Croatia Records te pripomogao u realizaciji video spota kojeg je režirao Željko Petreš.