(VIDEO) Ne propustite riječke glazbene snage u izuzetno moćnom duetu ‘Ne mogu iz dana u noć’

Kažu da ste uspješni toliko koliko ste spremni podržavati mlađe i talentirane, a Damir Kedžo već je pokazao koliko mu je zadovoljstvo podržati i surađivati s mlađim i neotkrivenim, a talentiranim glazbenicima. Damir koji je i sam omiljeni pjevač među teen populacijom, snimio je duetsku pjesmu s mladom riječkom glazbenom nadom.

Danas vam ponosno predstavljamo duet riječke zvjezdice i izuzetno talentirane mlade cure Medea Market Sindik i populanog hrvatskog pjevača Damira Kedže. Pjesma naslova “Ne mogu iz dana u noć” višeznačna je balada , snažne emocije i ekspresivnog i izražajnog pjevanja dvoje moćnih vokala.

“Pjesma je univerzalna i mislim da se svatko u njoj može pronaći. Pjeva o skrivenoj ljubavi, koja nam može biti prema nekome koga više nema. Upravo u tome sam ju osjetio te sam se pronašao u njoj.“ kaže nam Damir Kedžo. Za pjesmu je snimljen i spot pod redateljskom palicom Mladena Đakovića – Mlaggio iz N.O. Production, i uz nesebičnu pomoć i potporu zajednice Talijana iz Rijeke. Link za spot: https://youtu.be/B21il5RdHkM Predivni kadrovi riječke palače Modello dodatno su pojačali dojam i emociju koju pjesma nosi, a koji svatko od slušatelja doživljava na svoj način. Neki od slušatelja su čuli snažnu ljubavnu poruku prema ženi, neki prema muškarcu, neki su osjetili neizmjernu tugu i povezali se s dragim ljudima koji nisu s nama, nekima je to pjesma o skrivanim emocijama i skrivenoj ljubavi, ali svi su prepoznali i osjetili ljubav. To je ono najvažnije što nam muzika daje, i što vam duet Medeje i Damira donosi, snažnu izvedbu, izuzetnu muzikalnost i emociju koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. “U ovoj sam se pjesmi čak i pronašla iako je priča o prekidu veze i bolnom procesu nakon toga.Često se zanemaruju osjećaji nas tinejdžera jer kao: “ što mi znamo što je ljubav, što su osjećaji i kako je glupo što to možda ponekad predramatično doživljavamo.” iskreno nam priznaje simpatična Medeja Market Sindik. Tinejdžeri se susreću s nekim novim emocijama i problemima za koje misle da nikad neće prestati i puno dramatičnije doživljavaju sve odnose: obiteljske i prijateljske i ljubavne . “Da, ponekad imaš osjećaj da ti se ruši svijet i da više ništa neće biti isto, a odraslima je to ponekad i smiješno, valjda zaboravljaju da su i oni nekad bili tinejdžeri i kakav je osjećaj kad po prvi put spoznaš da si zaljubljen. Sretna sam i zahvalna svojim divnim prijateljima i obitelji koji su mi podrška u svemu pa i ovim osjetljivim godinama kada se moram nositi s nekim novim i kompliciranim životnim izazovima i osjećajima” , dodaje Medeja . Pjesma je i prekretnica u karijeri mlade pjevačice, jer je iz dječjeg svijeta polako uvodi u glazbeni svijet odraslih. Ova talentirana cura , dolazi iz Rijeke i glazbom se bavi od malih nogu. Završila je glazbenu školu, pjevala na dječjim festivalima, osvojila brojne nagrade , a šira javnost ju upoznaje nakon zapaženog nastupa u RTL Zvjezdicama. Suradnja s Damirom i duet “Ne mogu iz dana u noć” uvode je na profesionalnu domaću glazbenu scenu, tamo gdje sigurno pripada