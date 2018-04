The Frajle- dva koncerta u Lisinskom!

The Frajle u Zagrebu uživaju veliku popularnost, stoga i ne čudi što je prvi koncert u Lisinskom 24. travnja, pod nazivom „Ljubav na dar“, rasprodan mjesec dana unaprijed, a zbog velikog interesa dodan je još jedan koncert, 7. svibnja.

Četiri dame… Marija Mirković, Nataša Mihajlović, Jelena i Nevena Buča čine skupinu The Frajle. Obrade kojima osvajaju publiku od 2009. godine njihova su posebnost koja ih izdvaja od ostalih na glazbenoj sceni i njima su magnetski privukle publiku različitih glazbenih usmjerenja.

The Frajle uspijevaju u onome što mnogima ne polazi za rukom – na jednom koncertu podjednako drže publiku napetom izvodeći skladbe u rasponu od ruske ciganske, svojih vlastitih do aktualne pop-rock glazbe. Nastupi The Frajli nisu tek izvedbe pjesama, već interakcija s publikom, neopterećeno uživanje u glazbi te puno pozitivne energije i radosti. Marija, Nataša, Jelena i Nevena ponekad se čine kao kabaretska skupina, čemu pridonosi njihova dojmljiva kostimografija koja ih također čini bitno različitima od ostatka scene.

Već prvi album nazvan „Naš prvi album s putovanja“ izazvao je iznimno dobre kritike a nakon objavljivanja EP-a „A strana ljubavi“ na kojemu su i dvije nagrađivane obrade „Meni trebaš ti“ te „Čukni vo drvo“ The Frajle su osvojile regiju. Njihov nastup na Runjićevim večerima 2013. godine s pjesmom „Meni trebaš ti“ pogledan je na Youtubeu više od 2 milijuna puta!



Četvrti album Frajli nosi naziv „Ljubav na dar“ a djevojke su odlučile da sav prihod od prodaje CD-a ide Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama na zagrebačkom Goljaku.

Na albumu se nalazi jedanaest potpuno novih pjesama i dvije obrade, a u radu na albumu su sudjelovala mnoga poznata imena – Alka Vuica, Vanna, Nikša Bratoš, Vojislav Aralica, Ante Gelo, Leo, Filip Gjud, Fedor Boić, Dragan Brnas Fudo i drugi.

Svojim su višegodišnjim radom potvrdile da su stalna i prepoznatljiva pojava na glazbenoj sceni u čitavoj regiji. Svakim albumom donose nešto novo, ali i zadržavaju ono po čemu su postale poznate, rado slušane i omiljene velikom broju slušatelja.

Stoga rasprodan koncert u Lisinskom 24. travnja 2018. uistinu ne čudi, a logično je pretpostaviti da će sudbinu ‘rasprodanosti’ doživjeti i koncert 7. svibnja.



Ulaznice potražite na blagajni Lisinskog ili online na www.lisinski.hr