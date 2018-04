(FOTO) ODRŽAN ‘ZABRANJENI’ KONCERT: Pogledajte tko je sve bio na Thompsonu u Kostreni

Autor: dnevno.hr

"Dolazak Hrvata", pjesma je kojom je Marko Perković Thompson otvorio svoj "zabranjeni" koncert u Sportskoj dvorani Kostrena.

Zbog političke situacije u Kostreni koncert popularnog pjevača Marka Perkovića Thompsona bio je pod znakom sumnje. Naime. navodno je dogovarano kako se koncert treba zabraniti. I to jer se navodno nakon konzultacija predstavnika davatelja, kao i predstavnika branitelja s načelnikom Općine Kostrena donio zaključak da zbog političke situacije na lokalnoj razini nije prikladno održati gostovanje Thompsona. Razlog? Pjevačev angažman u povodu obilježavanja 25. obljetnice osnutka Općine Kostrena u aranžmanu Općine Kostrena ili KD-a Kostrena. No, koncert se ipak održao.

“Evo me konačno u ovom hrvatskom kraju. Bilo je nekih problema oko koncerta, no to sad nećemo spominjati, poručio je Thompson na početku koncerta pozvavši publiku na »zajedništvo i širenje prijateljske, dostojanstvene atmosfere”

Više puta tijekom koncerta s bine se pozivalo na ljubav prema Bogu i domovini.

Od poznatih lica na koncertu viđeni su Velimir Bujanec, Josip Jurčević, Dinko Beaković..