(FOTO) Moj susret sa ‘zatvorenim’, klauzurnim sestrama ‘Kćeri Srca Isusova’

Autor: Vlč. Vladimir Trkmić

Novu 2018. godinu dočekao sam na misnom slavlju u samostanu klauzurnih sestara “Kćeri Srca Isusova” u župi Lasinja. Župa Lasinja je od Zagreba udaljena tridesetak kilometara. Misno slavlje, koje je bilo misa Zahvalnica, započelo je u 23 sata, a završilo je iza ponoći. Euharistijsko slavlje je predvodio vlč. Stjepan Bradica, a ja sam koncelebrirao. Prije misnog slavlja imao sam kratak susret s poglavaricom samostana sestrom Marijom Rafaelom.

Sestra Marija Rafaela, poglavarica samostana, je Švicarka koja vrlo dobro govori hrvatski, iako mi je rekla vrlo skromno da nije tako. Klauzurne sestre “Kćeri Srca Isusova” su sestre koje su “zatvorenog tipa”, ne izlaze iz samostana. One su cijeli svoj život posvetile molitvi i radu. Na sebi nose bijelo redovničko odijelo s bijelim škapularom, s dva srca. Ta srca predstavljaju Srce Isusovo i Srce Marijino. Utemeljila ih je Francuskinja Marija Deluil Martiny (Blažena Marija od Isusa).

Riječ je o kontemplativnoj zajednici sestara, koje mole za čitavo čovječanstvo, za svećenike, naročito za one koji su osamljeni ili u nekoj duhovnoj krizi. Na spomenutom euharistijskom slavlju koje je bilo i moj osobni duhovni početak nove 2018. godine, osjećao sam se predivno. Sve vezano uz liturgiju, pogotovo vrlo lijepo pjevanje sestara, pozivalo me na zahvalnost i meditaciju. Sestre u samostanu međusobno komuniciraju na francuskom jeziku. Svaka sestra je dužna naučiti lokalni jezik zemlje u kojoj je prebivalište samostana. Tako su neke od sestara, koje su strankinje u samostanu u Lasinji, vrlo dobro naučile hrvatski jezik. Utemeljiteljica reda “Marija od Isusa” rodila se 28. 5. 1841. godine u Marseilleu. Smatram da je na nju i stvaranje njezine osobne duhovnosti djelovala “francuska revolucija”; progoni kršćana, rušenje križeva, ubijanje svećenika i redovnika.

Čini mi se da je njezino duhovno druženje sa svetim Ivanom Arškim također na nju utjecalo. Ona je odabrala originalnu duhovnost: molitva i rad. Posebno me se dojmila rečenica utemeljiteljice reda: “Mi radimo za one koji dolaze poslije nas.” “Kćeri Srca Isusova” su različitih nacionalnosti i mentaliteta te kao takve stvaraju međusobno duhovno zajedništvo. U samostanu je sada dvadeset i pet sestara. Tko god u molitvi, pjesmi i na misnom slavlju promatra ove sestre, na njega ostavljaju duboki emotivni trag u duši. Riječi blažene Marije Deluil su aktualne i danas iako su napisane 1882. godine: “Danas je to sveopći pokret koji se suprotstavlja svim dogmama, svim principima morala, svim temeljima religioznog društvenog poretka.” U naše vrijeme kao i za vrijeme francuske revolucije, “novi svjetski poredak” ruši sve pred sobom što ima temelj u kršćanstvu.

To čini diljem Europe. Promijenili su se samo “glumci”, a predstava je ista. Prema riječima utemeljiteljice reda “Kćeri Srca Isusova”, nasuprot Crkvi je “Sotonina sinagoga”. U tu sinagogu, po njezinom mišljenju, pripadaju razna tajna društva, masoni i drugi. Uzrok mnogih zala u svijetu su tajna društva, urođeni krivi pojam o savršenom čovjeku. Bog njima ne treba, jer je čovjek zauzeo mjesto Boga. Sotonino carstvo, kako piše Blažena Marija od Isusa, trebalo bi nastupiti na mjesto Kristove vladavine. Klauzurne sestre “Kćeri Srca Isusova” u Hrvatsku je pozvao po prvi puta u tijeku drugog svjetskog rata blaženi kardinal Alojzije Stepinac.

No, njihov dolazak u Hrvatsku se ostvario tek prije desetak godina. Po mom osobnom uvjerenju sestre “Kćeri Srca Isusova” su duhovna protuteža liberalizmu eurobabilonaca koji pred svojom zgradom imaju kip babilonske božice Aštarte kako jaše konja Nimrota i “uništenju slobode u ime slobode.” Koji je poziv i poslanje sestara “Kćeri Srca Isusova”? Njihov poziv i poslanje je “oružje molitve” Srcu Isusovom i Srcu Marijinom, da Klanjanjem pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, svetom Misom i osobnim žrtvama mole za što veći utjecaj pozitivnih evanđeoskih, duhovnih vrednota protiv ljutog utjecaja Sotone i sotonizma u svijetu.

Da je ovakva redovnička zajednica zatvorenog tipa izazov mladim djevojkama u Hrvatskoj, pokazatelj je da sestre imaju devet novih kandidatica. Poznato mi je da druge ženske redovničke zajednice godinama nemaju niti jedne kandidatice, ili moguće, jednu ili dvije kandidatice. Klauzurne sestre u Lasinji su vođene: “Ljubavlju koja suosjeća, okajava, u svemu sudjeluje, ništa ne uskraćuje, koja prihvaća Isusove tajne, koja je zapaljena revnošću, da uzme na sebe strahove, patnje i žrtve i da ih pretrpi i podnosi s Isusom.”

(Citati u tekstu su preuzeti iz pisma Blažene Marije od Isusa koje je napisano u La Servianneu, 8. prosinca 1882. godine pod naslovom “Moje ljubljene kćeri u Gospodinu”.)