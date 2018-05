Nepravedno ste zakinuti za dane godišnjeg odmora? Naša stručnjakinja ima rješenje

Radio sam u tvrtki koja je otišla u stečaj u siječnju 2018., nakon čega sam bio prijavljen kao nezaposlena osoba. Ponovo sam se zaposlio u ožujku 2018. na neodređeno vrijeme u trajanju do 31.12.2018. Pa me zanima koliko imam prava na godišnji odmor? Ukupno imam preko 37 godina radnog staža.

Ističem kako je Poslodavac u slučaju prestanka ugovora o radu obvezan radniku isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor (ako se isti ne može iskoristiti) te više nije moguće prenošenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca, zbog čega se Vaše potraživanje moglo eventualno ostvariti u stečajnom postupku koji se vodi u odnosu na bivšeg poslodavca koji je u stečaju. Svakako možete provjeriti status vaših priznatih novčanih potraživanja kod stečajnog upravitelja te po potrebi dati prijavu potraživanja u stečaju, ovisno o radnjama koje su već poduzete (isplata naknade za nekorišteni godišnji odmor i eventualnih drugih potraživanja primjerice s osnove plaće).

Nadalje, u dopisu navodite kako ste zaposleni na neodređeno vrijeme, no s istekom 31.12.2018. no moram napomenuti kako je vjerojatno riječ o radu na određeno vrijeme ako vam u ugovoru o radu stoji da isti ističe 31.12.2018., iako isto nije od utjecaja na vaše pravo i dužinu trajanja godišnjeg odmora. Sukladno Zakonu o radu, radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavca. U slučaju da niste ispunili gore navedeni uvjet za stjecanje godišnjeg odmora, imate pravo na 1/12 godišnjeg odmora za svakih navršenih mjesec dana rada odnosno tzv. razmjerni dio godišnjeg odmora. U slučaju prestanka radnog odnosa, imate pravo na isplatu naknade za nekorišteni godišnji odmor u trajanju od 1/12 godišnjeg odmora za svakih navršenih mjesec dana rada.

Ističem kako se kod izračuna godišnjeg odmora najmanje polovica mjeseca rada u mjesecu zaokružuje na punih mjesec dana. Sve navedeno je pod pretpostavkom da kod Poslodavca kod kojeg radite nije donesen eventualno Pravilnik o radu/Kolektivni ugovor kojim bi vaša prava bila definirana na (za vas) povoljniji način u kojem slučaju se primjenjuje pravo povoljnije za radnika.

Zanima me imam li pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora ako sam radila na zamjeni u ožujku 2018.g. u trajanju od ukupno 14 dana?

Sukladno Zakonu o radu, radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod toga poslodavca.

U slučaju da je isto vaš slučaj, stekli biste pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora tako da biste stekli 1/12 godišnjeg odmora za svakih navršenih mjesec dana rada, prilikom čega se polovica mjeseca rada zaokružuje na puni mjesec.

U slučaju da niste ostvarili rad u trajanju od barem pola mjeseca, nisu ispunjene pretpostavke za ostvarivanje prava na razmjerni dio godišnjeg odmora. Sve navedeno je pod pretpostavkom da kod Poslodavca kod kojeg radite nije donesen eventualno Pravilnik o radu/Kolektivni ugovor kojim bi vaša prava bila definirana na (za vas) povoljniji način u kojem slučaju se primjenjuje pravo povoljnije za radnika.

Poslodavac mi nije isplatio plaću niti mjesec dana nakon što je trebao po ugovoru platiti. Koje su moje zakonske mogućnosti?

Poslodavac vam je dužan isplatiti plaću najkasnije do 15 dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec, ako ugovorom nije određen drugačiji rok. U slučaju da vam isti ne isplati plaću u roku, dužan vam je dati do kraja mjeseca u kojem je isplata plaće dospjela obračun dugovanje za neisplaćene plaće, koji je ovršna isprava. U slučaju da isti to ne učini, vi imate mogućnost obratiti se inspektoratu rada, zbog provođenja nadzora i izricanja mjera (između ostalog da vam poslodavac dostavi obračun dugovane te neisplaćene plaće kao ovršnu ispravu), a također se možete obratiti i nadležnom sudu s tužbom za isplatu dugovane plaće (možete istodobno podignuti i tužbu i obratiti se inspektoratu rada).